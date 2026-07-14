CDMX: Junio 2026 el más Seguro en 15 años

La jefa de Gobierno Clara Brugada reportó niveles mínimos históricos en homicidios y delitos de alto impacto durante el mes mundialista

Regeneración, 13 de julio de 2026.– La administración de la capital superó con éxito el mayor reto de protección ciudadana registrado en la época moderna.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México calificó a junio como el mes más seguro en quince años.

Clara Brugada Molina informó que la estrategia local contuvo eficazmente la incidencia delictiva durante la Copa Mundial de Fútbol.

El despliegue policial resguardó a millones de visitantes internacionales mientras disminuían de forma contundente los delitos de alto impacto.

En consonancia con este informe, la mandataria contrastó el éxito local frente a incrementos delictivos vistos en otras sedes olímpicas.

La jefa de Gobierno resaltó la capacidad operativa instalada para pacificar las calles sin descuidar las actividades cotidianas vecinales.

Al respecto, la gobernante capitalina afirmó con orgullo ante los medios: «La Ciudad de México tuvo la capacidad de proteger al Mundial y, simultáneamente, profundizar la reducción de los homicidios».

Las investigaciones institucionales confirman el quiebre de la tendencia violenta.

Tuvimos la capacidad política y operativa de abrazar al mundo sin dejar de proteger a nuestra gente.



Desplegamos miles de servidores públicos en las sedes futboleras, el combate a la impunidad no se detuvo un solo día y eso se tradujo en un dato relevante: junio fue el mes con… pic.twitter.com/JtN6ck0wKL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 13, 2026

Descenso en homicidios y detenciones de células criminales

Por consiguiente, las métricas oficiales revelan un avance profundo en el rubro del combate a la delincuencia organizada.

El promedio diario de homicidios dolosos descendió drásticamente de 4.2 casos en 2018 a solo 1.8 en 2026.

Esta transformación de las condiciones de paz representa una reducción neta del 57 por ciento en este flagelo social.

Avalando el éxito de las directrices aplicadas en la entidad, la jefa de Gobierno declaró: «Considero que también la seguridad ganó el Mundial en la ciudad».

Aunado a estos datos, las dependencias de inteligencia reportaron golpes contundentes contra las estructuras mafiosas que operaban localmente.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló la captura de mil 395 presuntos delincuentes de alta peligrosidad.

Las fuerzas del orden desarticularon un total de 43 células criminales generadoras de violencia en diversas demarcaciones territoriales.

El funcionario enfatizó que la corporación duplicó el cumplimiento de órdenes de aprehensión respecto al ciclo anual previo.

Eficiencia judicial y reducción de llamadas de emergencia

En este sentido, la procuración de justicia mostró un incremento sustancial en la efectividad de sus carpetas de investigación.

La fiscal general de la capital, Bertha Alcalde Luján, notificó aumentos significativos en las detenciones y judicializaciones de extorsionadores.

Los procesos legales por el delito de violación subieron un 33.7 por ciento gracias al modelo de atención integral.

Los tribunales locales emitieron 533 sentencias definitivas, logrando una efectividad del 88 por ciento en fallos condenatorios.

Finalmente, el monitoreo tecnológico metropolitano reflejó la disminución de las incidencias delictivas reportadas por la propia ciudadanía.

El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó una baja del 16.7 por ciento en las llamadas de emergencia.

El uso de las herramientas del centro de comando permitió optimizar la respuesta oportuna de las patrullas operativas.

Las autoridades concluyeron que el fortalecimiento institucional demostró que el gobierno puede cuidar eficazmente a su pueblo.