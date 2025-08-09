Se inaugurarán 51 nuevos hospitales públicos: Sheinbaum

Del 1 de octubre de 2024 a inicio de 2027, serán 51 los nuevos hospitales del ISSSTE, IMSS y del IMSS Bienestar: Sheinbaum en Tlajomulco

Regeneración, 8 de agosto de 2025. Sheinbaum inauguró la primera etapa del Hospital Regional ISSSTE de Tlajomulco, Jalisco; beneficiará a 380 mil personas.

Además, recordó que, del 1 de octubre de 2024 a principios de 2027, serán 51 los nuevos hospitales públicos inaugurados durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El Hospital Regional va a beneficiar a derechohabientes de Nayarit, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas

Sheinbaum

Además, resaltó el rescate del tren de pasajeros México-Guadalajara en beneficio de las y los habitantes de Jalisco.

“A partir del lunes, pero es importante que sepan que es una primera etapa la que se abre y poco a poco va a ir terminándose…»

«…, sobre todo, el equipamiento que falta por llegar para que pueda tener todas las especialidades juntas».

Seguidamente, precisó que «el lunes abre la primera etapa de este Hospital de Especialidades».

«… que ahora sí, honor a quien honor merece porque no es bueno hacer caravana con sombrero ajeno, lo inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a nosotros nos corresponde culminarlo”.

Recordó que, del 1 de octubre de 2024 a principios de 2027, serán 51 los nuevos hospitales públicos inaugurados durante su administración.

Como se indica arriba, tanto del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS Bienestar.

Expuso que, en el periodo neoliberal, los hospitales públicos fueron abandonados, principalmente los del ISSSTE.

Sin embargo, puntualizó que el acceso a la salud pública es un derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución y al gobierno del Segundo Piso de la Cuarta Transformación les corresponde garantizarlo.

Sheinbaum regional

El Hospital Regional comprende una inversión de casi 3 mil millones de pesos.

Además, contará con 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios, 36 especialidades y equipos modernos de medicina nuclear.

Cabe destacar que Sheinbaum recordó que hay obras adicionales para Jalisco, entre las que destacó las líneas que conectarán el Tren México-Querétaro.

Esto es, Querétaro-Irapuato; Irapuato-León-Guadalajara, es decir, la recuperación del tren de pasajeros México-Guadalajara.

En ese contexto el director del ISSSTE, Martí Batres, afirmó que la institución a su cargo está viviendo una etapa de renacimiento con el programa La Clínica es Nuestra.

Junto con la adquisición de nuevas ambulancias, la rehabilitación de quirófanos, así como la condonación y reducción de deudas con el FOVISSSTE.

Bienestar

Al tiempo que el subsecretario de Políticas de Salud, Ramiro López, afirmó que el Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga, es una realidad largamente esperada.

Esto, dijo, por trabajadoras y trabajadores de salud que dedicaron su vida al antiguo Hospital Valentín Gómez Farías.

Finalmente, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Gómez Navarro reconoció públicamente el apoyo de la Presidenta Sheinbaum a esta entidad.

E incluso se comprometió a fortalecer este nuevo hospital con obras complementarias como la rehabilitación de vialidades aledañas.

Así como la ampliación de rutas que conecten a la Línea 4 del transporte público con este hospital.

Y facilitar los predios para la construcción de vivienda en beneficio de las y los trabajadores de la salud.