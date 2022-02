Celia Lora expondrá a los hombres que la acosan en redes

La modelo Celia Lora aseguró que su canal de YouTube estará dedicado a exponer a los hombres que la acosan con propuestas indecentes

Regeneración, 23 de febrero de 2022. La polémica modelo, Celia Lora, llegó a su límite frente a las situaciones de acoso que ha sufrido en redes sociales.

Recientemente, la hija del rockero Álex Lora reconoció que a consecuencia de sus diversos trabajos como modelo, varios hombres le han hecho propuestas indecorosas.

Por lo anterior, Celia Lora anunció frente a medios que decidió realizar contenido para su canal de YouTube con la finalidad de exponer a los hombres que la acosan.

Frente a los cuestionamientos sobre la portada de Playboy, la modelo comentó que varios hombres la han acosado de diversas maneras.

«Es normal, es diario, se me hace ofensivo y una falta de respeto. O sea aunque luego no sean mala onda y muy lanzado es la manera más fácil de que los rechace»

Por otra parte, la hija de Álex Lora narró una situación que le molestó luego de que un sujeto la intentara conquistar pagándole la cuenta en un restaurante.

«Me pasó a penas, me querían pagar la cuenta y eso es pésima idea yo no soy así ¿Sabes qué dije? Pues no estamos en ningún ‘table'»