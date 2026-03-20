ECOBICI: Eje Clave de la Movilidad Integrada en CDMX

ECOBICI fortalece la conexión intermodal en la Ciudad de México mediante tecnología avanzada y 297 estaciones cercanas al transporte masivo

Regeneración, 19 de marzo de 2026.– La Secretaría de Movilidad anunció que ECOBICI es ya un eje estratégico en la Red de Movilidad Integrada capitalina. El sistema facilita traslados intermodales más eficientes, accesibles y sustentables para miles de personas que recorren la ciudad diariamente.

Este modelo de transporte conectado y moderno se centra totalmente en las necesidades de las y los usuarios actuales. Actualmente, 297 cicloestaciones de ECOBICI operan a menos de 500 metros de estaciones de transporte masivo y semimasivo.

Esta cercanía permite una conexión directa con el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Tren Suburbano y también los Servicios Zonales. Dicha articulación impulsa una movilidad de puerta a puerta que reduce significativamente los tiempos totales de cada traslado personal.

Solución para trayectos cortos

ECOBICI se posiciona como la solución clave para el primer y último tramo de los diversos viajes urbanos realizados. El 67 por ciento de los usuarios activos utilizan las bicicletas para llegar a sus trabajos o centros de estudio.

Estos trayectos promedio duran entre 20 y 25 minutos, ofreciendo una alternativa ágil frente al congestionamiento vial cotidiano. En horas de alta demanda, el sistema llega a registrar hasta 25 mil viajes diarios en toda la red.

Las zonas con mayor conectividad intermodal incluyen puntos neurálgicos como Buenavista, Chapultepec, Insurgentes, Sevilla y la colonia Juárez. Así, el sistema se confirma como un componente esencial para la movilidad cotidiana en el corazón de la capital.

Si tú no l@s ves, puede que ell@s tampoco a ti. 🚨🚴‍♀️ pic.twitter.com/JtUKYz7hTf — ECOBICI CDMX (@ecobici) March 19, 2026

Innovación y tecnología digital

La integración con la Tarjeta de Movilidad Integrada permite acceder a diversos sistemas de transporte con un solo pago. Esta medida fortalece la interoperatividad y la modernización necesaria de todo el sistema de transporte público de la ciudad.

Las autoridades buscan simplificar la experiencia del usuario mediante herramientas digitales que optimizan cada una de las etapas del viaje. Las cicloestaciones cuentan con tecnología RFID que agiliza el acceso y elimina procesos innecesarios para los ciclistas urbanos.

Mediante la aplicación móvil se puede consultar la disponibilidad en tiempo real, registrar viajes y reportar cualquier falla técnica. Estas innovaciones garantizan una experiencia mucho más ágil, segura y eficiente para quienes optan por este medio sustentable.

Eficiencia y beneficio ambiental

El sistema registra un uso promedio de 10 veces al día, cifra que supera los estándares internacionales de movilidad. Para asegurar el servicio, se realizan balanceos estratégicos y un monitoreo constante en tiempo real de todas las unidades.

La disponibilidad se mantiene cercana al 94 por ciento incluso durante los periodos de mayor afluencia de personas usuarias. Además de mejorar el viaje, ECOBICI contribuye a descongestionar el transporte y reducir las emisiones contaminantes en el aire.

Desde 2022, se ha evitado la emisión de 3,200 toneladas de CO2 gracias al uso constante de las bicicletas. Este beneficio ecológico equivale a plantar más de 157 mil árboles urbanos en las diferentes alcaldías de la metrópoli.

Poner atención a la ciudad también es parte de tu seguridad. 🛡️🚴‍♂️ pic.twitter.com/DArDhDU5YY — ECOBICI CDMX (@ecobici) March 16, 2026

Compromiso con la sustentabilidad

La Secretaría de Movilidad afirma que la red de ECOBICI reafirma el compromiso por construir un sistema de transporte incluyente. Según las autoridades, el objetivo principal es mantener un modelo «conectado, incluyente y centrado en las personas» hoy mismo.

La bicicleta ocupa un lugar fundamental como medio de transporte cotidiano en la planeación urbana de la Ciudad de México. Con visión de crecimiento, se planea expandir el sistema hacia nuevas alcaldías y zonas con una alta demanda social.

ECOBICI continuará fortaleciendo su papel como aliado estratégico del transporte público en esta gran y compleja urbe mexicana. Se busca impulsar una ciudad mucho más limpia, eficiente y humana para todas las generaciones de ciudadanos capitalinos.