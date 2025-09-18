La NASA y su nuevo estatus de inteligencia, esto se sabe

La agencia espacial NASA cambiará su enfoque, priorizando la inteligencia, contrainteligencia e investigación, y buscando llegar a Marte

Regeneración,17 de septiembre 2025– La NASA ya no es una agencia espacial. Una orden ejecutiva cambió las cosas. La administración Trump ha rebajado el presupuesto para la NASA para 2026, pero el presidente quiere llegar a la Luna y a Marte.

Una nueva orden de la administración Trump emitida a finales del mes pasado establece que la NASA operará como una agencia nacional de inteligencia y seguridad.

Según ella, la agencia espacial tendrá ahora un conjunto diferente de funciones primarias, que incluye «la inteligencia, la contrainteligencia, la investigación o el trabajo de seguridad nacional».

La revelación fue hecha por el fundador de NASA Watch, Keith Cowing, ya que el tema no salió exactamente en los titulares en ese momento.

La Agencia

Keith fue una vez científico en la agencia espacial, y ahora vigila de cerca todo lo que sucede allí.

Por lo tanto ¿esto significa que la NASA seguirá adelante y desarrollará naves espías en lugar de naves espaciales?

Según los informes, la orden es más sobre las preocupaciones laborales que sobre el trabajo que hace la NASA.

Un informe de Futurismo afirma que agrega «NASA al Estatuto de Relaciones Laborales-Gestión del Servicio Federal (FSLMRS), excluyéndolo de la representación de la negociación colectiva».

Esto desató el descontento entre los empleados de la NASA, que protagonizaron una protesta frente a la sede de la NASA en Washington, DC, a principios de esta semana.

Cambio de estatus

El cambio en el estatus de la agencia espacial se produjo cuando el presidente eliminó los derechos sindicales para miles de empleados federales.

Se habían presentado varias demandas para detener la orden.

A medida que esta noticia acabó en los titulares, lo que pasaba de la NASA en una agencia de espionaje fue marginada.

Sin embargo, se espera que eso tenga implicaciones laborales para las personas que trabajan en la agencia.

Presupuesto para NASA

Donald Trump ya ha anunciado un presupuesto menor para la NASA en el año 2026.

El 2 de mayo, la administración Trump propuso recortar la financiación de la NASA en casi un 25%. Esto reducirá el dinero asignado de $24.800 millones a $18.800 millones.

La mayor parte de esta reducción afectará los programas de ciencia de la agencia.

Según The Planetary Society, una organización de defensa de la exploración sin fines de lucro, el presupuesto de 2026 sería el más bajo de la agencia desde 1961.

Trump está interesado en militarizar el espacio, como aparece en su programa de defensa antimisiles «Domo de Oro».

Según Sean Duffy, el jefe interino de la NASA, Trump quiere enviar hombres a la Luna antes que China.

Dijo durante una conferencia de prensa que Trump también está ansioso por llegar a Marte.

Apenas el mes pasado, Duffy dijo que la NASA renunciará a «todas estas ciencias de la Tierra».

Duffy subrayó recientemente que la misión Artemis de la NASA es una oportunidad, aunque se teme que China llegue allí ante Estados Unidos.