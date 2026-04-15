Cero Tolerancia contra la Extorsión: Brugada lanza Pacto Social

La Jefa de Gobierno encabeza el Pacto contra la Extorsión para desarticular el delito mediante reformas y participación ciudadana

Regeneración, 14 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina encabezó la firma del Pacto contra la Extorsión en la Ciudad de México.

Este acuerdo busca sumar esfuerzos entre la sociedad y el gobierno para prevenir y desarticular este grave ilícito.

La mandataria aseguró que habrá tolerancia cero contra quienes busquen afectar el patrimonio y tranquilidad de las familias.

El plan incluye medidas operativas y tecnológicas para enfrentar este fenómeno delictivo con toda la fuerza del Estado.

Brugada Molina sentenció con firmeza que «habrá tolerancia cero contra la extorsión y estamos preparados para enfrentarla».

La estrategia pretende romper los círculos de silencio que permiten que este delito se propague en la comunidad.

Se fortalecerán los mecanismos para realizar denuncias anónimas e inmediatas que faciliten la captura de los responsables.

La meta es construir una inteligencia social capaz de identificar y detener a las bandas criminales dedicadas a extorsionar.

Reformas legales y protección a las víctimas

La administración enviará un paquete de reformas al Congreso local para fortalecer el marco jurídico actual.

Estas modificaciones buscan endurecer la persecución del delito y robustecer las capacidades de todas las instituciones de seguridad.

La mandataria garantizó a la población que «no vamos a dejar ni solas ni solos a los ciudadanos que denuncien».

Se implementará un programa innovador de protección a testigos para dar seguridad a quienes colaboren con la justicia.

Tu voz acaba con la #Extorsión.



Si has sido víctima o sospechas de algún caso, ¡reporta!.



Te brindamos orientación jurídica y psicológica, gratuita y confidencial.



Acompañamos a la ciudadanía en nuestra Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533. pic.twitter.com/hzG6ZYh4IN — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) April 13, 2026

El gobierno capitalino instaló un Gabinete Especializado contra la Extorsión para dar seguimiento puntual a cada reporte.

Se anunció la creación de un Centro de Atención Inmediata que contará con capacidades de investigación patrimonial avanzada.

La mandataria destacó que «tienen la protección del Estado, la protección del Gobierno» al momento de levantar la voz.

Este pacto no es solo un documento, sino una decisión compartida para devolver la certidumbre a los capitalinos.

Resultados operativos y coordinación institucional

Desde el año 2019, las detenciones por extorsión han registrado un incremento significativo del 170 por ciento.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, las autoridades capturaron a 335 personas vinculadas a este crimen.

El titular del C5 informó que el 87.5 por ciento de los reportes son tentativas que no se consuman.

Esto demuestra que la ciudadanía está más informada y evita caer en los engaños de los delincuentes telefónicos.

La Fiscal Bertha Alcalde Luján subrayó que las órdenes de aprehensión crecieron notablemente gracias a la coordinación interinstitucional.

Se instalarán inhibidores de señal en centros penitenciarios para evitar llamadas extorsivas provenientes del interior de los penales.

La mandataria llamó a todos los sectores a «romper el silencio y para construir comunidad» frente a la delincuencia.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de convertir a la Ciudad de México en un espacio seguro y participativo.