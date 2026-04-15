Gestión Comunitaria del Agua para la Sostenibilidad en CDMX

La SECTEI impulsa un foro sobre gestión comunitaria del agua para integrar saberes tradicionales en el Plan General de Desarrollo

Regeneración, 14 de abril de 2026.– La SECTEI y el IPDP organizaron el foro estratégico sobre la gestión hídrica en la Ciudad de México.

El encuentro buscó vincular el conocimiento científico con los saberes tradicionales de los pueblos originarios de la capital.

Académicos y autoridades analizaron modelos de autogestión para fortalecer la planeación democrática y el derecho humano al agua.

Los especialistas subrayaron que estos sistemas son fundamentales para mantener la integridad de los ecosistemas locales.

La gestión comunitaria representa una respuesta histórica y eficaz ante la crisis hídrica actual.

Estos modelos de organización social garantizan la justicia social en las zonas rurales y urbanas de la metrópoli.

Participantes del Comité de San Sebastián Atlatenco destacaron la importancia de políticas públicas sensibles a cada territorio.

La planeación urbana debe respetar el arraigo cultural para lograr una administración del recurso que sea verdaderamente inclusiva.

Reconocimiento a la autonomía de los pueblos

Las autoridades señalaron que «es fundamental que exista una capacitación adecuada y que se reconozca el mando de la gente».

Los pueblos originarios poseen el conocimiento técnico y social necesario para gestionar el abasto de agua de forma eficiente.

Se hizo un llamado urgente para evitar la fragmentación de las representaciones comunitarias en los procesos de diálogo.

Es vital priorizar la comunicación con las autoridades tradicionales para respetar la organización interna de cada comunidad indígena.

Las decisiones sobre el recurso hídrico no pueden ser ajenas a la autonomía y procesos de elección interna.

Las autoridades reafirmaron que «quienes históricamente han participado en la búsqueda de soluciones» deben encabezar estas propuestas técnicas.

El respeto a la autodeterminación permite que la infraestructura hidráulica funcione en armonía con la cultura local.

La política estatal debe integrarse a las formas de vida de los pueblos para evitar conflictos sociales innecesarios.

Demandas urgentes para la sostenibilidad hídrica

El foro estableció la necesidad de detener la intervención gubernamental en las elecciones comunitarias de los representantes.

Se solicitó integrar a personas con arraigo y conocimiento técnico en la toma de decisiones sobre el agua.

Es imperativo evitar la incorporación de funcionarios externos que desconocen las problemáticas específicas de los barrios y pueblos.

La atención a las necesidades de obra debe ser inmediata y libre de cualquier tipo de interés político.

Los resultados de este encuentro servirán para fortalecer las estrategias de planeación hídrica en el futuro próximo.

La SECTEI busca que la tecnología y la innovación respeten siempre los derechos humanos de la población.

El objetivo final es transitar hacia una gestión del agua más participativa, democrática y transparente.

Este diálogo académico y comunitario sienta las bases para un desarrollo sustentable durante los próximos veinte años.