Delcy Rodríguez Exige Fin Total de las Sanciones Económicas

La presidenta encargada de Venezuela solicita a Donald Trump levantar las sanciones para garantizar seguridad jurídica energética

Regeneración, 14 de abril de 2026.– La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo una reunión estratégica con una delegación del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Durante el encuentro, la funcionaria insistió en la necesidad de eliminar todas las sanciones que afectan a la nación.

Rodríguez enfatizó que el levantamiento de estas medidas es vital para el desarrollo pleno de las inversiones extranjeras.

El diálogo incluyó al subsecretario Kyle Hausveit y a la encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu.

La funcionaria venezolana fue directa al solicitar un cambio de postura por parte de la administración de Donald Trump.

Rodríguez expresó que “nosotros le insistimos al presidente Trump que ya deben cesar las sanciones contra Venezuela”.

Añadió que esta acción permitiría que todas las inversiones se desarrollen plenamente en el sector energético nacional.

La mandataria encargada busca establecer un nuevo marco de relaciones basadas en el respeto a las legislaciones mutuas.

Seguridad jurídica y limitaciones de las licencias

La presidenta encargada señaló que las licencias actuales no brindan la certidumbre necesaria para los grandes capitales internacionales.

Explicó que estos permisos temporales condicionan la economía y dificultan la proyección de negocios a largo plazo.

Al respecto, Rodríguez puntualizó que “una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo”.

Para la funcionaria, la temporalidad de dichas medidas impide consolidar acuerdos firmes entre PDVSA y empresas externas.

Rodríguez argumentó que tanto Estados Unidos como Venezuela poseen madurez suficiente para una cooperación económica formal y estable.

El gobierno venezolano busca superar el esquema de permisos parciales para transitar hacia una apertura comercial total.

La mandataria destacó que la seguridad jurídica es el pilar que los inversionistas requieren para operar en el país.

Sin sanciones, el intercambio de activos entre Petróleos de Venezuela y Chevron tendría un impacto mucho más profundo.

Embajada de EE. UU. en Venezuela

Geopolítica energética y visión de futuro

La funcionaria analizó el complejo escenario del mercado internacional debido al reciente conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Aseguró que una Venezuela libre de sanciones podría intervenir de mejor manera en la estabilidad energética global.

Rodríguez afirmó con convicción que “una Venezuela sin sanciones sin duda alguna hubiese podido tener mejor cooperación e intervención”.

Instó al gobierno norteamericano a pensar en el futuro y construir una relación energética sólida y duradera.

Delcy Rodríguez dio la bienvenida a los empresarios estadounidenses interesados en establecer vínculos de trabajo en territorio venezolano.

La presidenta encargada aspira a escribir una página nueva en la historia de las relaciones bilaterales con Washington.

El objetivo es ver resultados positivos en los próximos diez o veinte años mediante una alianza estratégica.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro publicó nuevas licencias que permiten ciertas transacciones financieras con la banca pública.