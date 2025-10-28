CFE Restablece el 100% de electricidad tras lluvias extraordinarias

Tras lluvias en cinco estados, la CFE restablece el 100% del servicio eléctrico. Más de 260 mil usuarios afectados

Regeneración, 26 de octubre de 2025.– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró restablecer totalmente el suministro. El servicio eléctrico alcanza al 100% de los usuarios afectados por intensas lluvias. Esta reconexión prioritaria se realizó en cinco estados del país.

Por lo tanto, más de 260,000 usuarios se vieron afectados. Las entidades con mayor impacto fueron Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

La directora Emilia Esther Calleja Alor lideró el esfuerzo. Subrayó que «es nuestra prioridad que nuestros usuarios tengan el restablecimiento pronto de la energía eléctrica.»

💡 ¡Misión cumplida!

El suministro eléctrico fue restablecido al 100% en la región oriente del país: Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.



Gracias al esfuerzo de las y los trabajadores de la CFE, de las comunidades y el liderazgo de la Presidenta de México,… pic.twitter.com/LKgZaxsZCF — CFEmx (@CFEmx) October 25, 2025

A pesar de ello, el despliegue de recursos fue masivo y crucial. La CFE movilizó 968 trabajadores electricistas de forma inmediata.

La maquinaria desplegada incluye 98 grúas articuladas y 279 vehículos pick-up. Además, se usaron 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Viernes 24 de octubre 2025 https://t.co/xyBlUTOJI8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 24, 2025

En zonas de difícil acceso en Hidalgo, operaron 4 cuatrimotos y 8 retroexcavadoras. Los equipos construyeron 16 estructuras en el Río Vizcaíno en solo cinco días.

El servicio de CFE Telecom también fue dañado. La empresa trabaja en recuperar torres de telefonía celular. Se entregaron 2,569 chips gratuitos con servicio de voz y datos. Se coordinaron esfuerzos con SEDENA y Protección Civil para la atención.

Finalmente, la crisis climática impacta directamente a la economía popular. El Gobierno anunció apoyos para la reconstrucción de viviendas.

❌ Falso que en Álamo, Veracruz, "llevan 13 días sin luz ni agua ni comida" y "rapiña a cualquier hora"



✅ Al 23 de octubre de octubre, la Comisión Federal de Electricidad (@CFEmx) restableció el servicio de energía eléctrica al 100% de usuarios en Álamo, Veracruz.



✅ Al corte… pic.twitter.com/YAgQ2bcHlu — InfodemiaMx (@infodemiaMex) October 26, 2025

El monto varía entre 25,000 y 70,000 pesos, según el nivel de daño. Los productores agrícolas perderán entre 50,000 y 100,000 pesos por sus cosechas.