CFE Restablece el 100% de electricidad tras lluvias extraordinarias

Tras lluvias en cinco estados, la CFE restablece el 100% del servicio eléctrico. Más de 260 mil usuarios afectados
Regeneración, 26 de octubre de 2025.– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró restablecer totalmente el suministro. El servicio eléctrico alcanza al 100% de los usuarios afectados por intensas lluvias. Esta reconexión prioritaria se realizó en cinco estados del país.
Por lo tanto, más de 260,000 usuarios se vieron afectados. Las entidades con mayor impacto fueron Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.
La directora Emilia Esther Calleja Alor lideró el esfuerzo. Subrayó que «es nuestra prioridad que nuestros usuarios tengan el restablecimiento pronto de la energía eléctrica.»
A pesar de ello, el despliegue de recursos fue masivo y crucial. La CFE movilizó 968 trabajadores electricistas de forma inmediata.
La maquinaria desplegada incluye 98 grúas articuladas y 279 vehículos pick-up. Además, se usaron 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros.
En zonas de difícil acceso en Hidalgo, operaron 4 cuatrimotos y 8 retroexcavadoras. Los equipos construyeron 16 estructuras en el Río Vizcaíno en solo cinco días.
El servicio de CFE Telecom también fue dañado. La empresa trabaja en recuperar torres de telefonía celular. Se entregaron 2,569 chips gratuitos con servicio de voz y datos. Se coordinaron esfuerzos con SEDENA y Protección Civil para la atención.
Finalmente, la crisis climática impacta directamente a la economía popular. El Gobierno anunció apoyos para la reconstrucción de viviendas.
El monto varía entre 25,000 y 70,000 pesos, según el nivel de daño. Los productores agrícolas perderán entre 50,000 y 100,000 pesos por sus cosechas.