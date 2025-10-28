Ultimátum y Escombros. Hamas tiene 48 horas: Trump

Trump lanza ultimátum a Hamás para liberar rehenes y cuerpos. Grupo palestino amplía búsqueda en Gaza. La amenaza es de «aniquilación total».

Regeneración, 26 de octubre de 2025.– Donald Trump lanzó un ultimátum. Exigió a Hamás liberar a los rehenes restantes o devolver sus cuerpos. La advertencia es clara, según un mensaje en su red social.

Hamás debe «tomar una decisión inteligente» ahora. Trump amenazó: «o habrá un infierno que pagar más tarde».

La fecha límite impuesta por Washington es perentoria. El plan de paz de 20 puntos exige la devolución de rehenes.

Se deben entregar «vivos o muertos» en un plazo de 48 horas. Por lo tanto, de incumplir, las consecuencias serían graves.

Restos entre la Destrucción

El grupo palestino Hamás amplió la búsqueda de cadáveres. Se trata de los cuerpos de rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

Egipto desplegó una cuadrilla de expertos y maquinaria pesada. Ayudan a la recuperación de los restos en Jan Yunis. La destrucción masiva complica estas labores.

Un acuerdo reciente liberó a 20 rehenes vivos israelíes. También se entregaron los cuerpos de otros cuatro fallecidos.

A cambio, Israel liberó a cerca de 2,000 prisioneros palestinos. El intercambio incluyó la devolución de 90 cuerpos palestinos.

🚨 #ÚltimaHora | TRUMP lanza ultimátum a Hamás para que devuelva rápidamente los cuerpos de rehenes, incluidos el de dos estadounidenses.

“Si no cumplen sus obligaciones, los demás países de esta GRAN PAZ tomarán medidas” advirtió.

“Tienen 48 horas”, señaló al recalcar que “el… pic.twitter.com/dGJEMiYFWY — La Silla Rota (@lasillarota) October 25, 2025

Cuerpos irreconocibles

La ofensiva israelí ha devastado la infraestructura de Gaza. Esto dificulta enormemente la recuperación de cuerpos.

«La destrucción masiva… dificulta la recuperación», señaló Hamás.

Los restos palestinos devueltos suelen ser irreconocibles. Muestran signos de un macabro proceso forense.

Marco Rubio, el Secretario de Estado, aseguró: «EE.UU. no descansará hasta que Hamás devuelva restos de rehenes».

En consecuencia, ante al incumplimiento del ultimátum de Trump afirmó que Hamás se enfrenta a la «aniquilación total» si no cede el control de Gaza.

🚑 Hemos reanudado actividades en Ciudad de Gaza.



Reabrimos nuestra clínica de atención de heridas y reanudamos el suministro de agua potable para responder a las enormes necesidades médicas y humanitarias de las personas que regresan al norte.



👉 https://t.co/oJe8z502Ze pic.twitter.com/6MGmOjpFeU — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) October 25, 2025

Ataques Continuos

Mientras tanto, los bombardeos israelíes continúan en Gaza. El Ministerio de Sanidad gazatí reportó al menos 42 muertos en un día.

Desde el supuesto Alto el Fuego de Gaza, Israel ha asesinado a 90 personas y 300 heridos. Todo es una mentira de Trump y Netanyahu, el genocidio continúa buscando exterminar a todo un pueblo. La vergüenza del siglo XXI pic.twitter.com/oHWtwBd7WK — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) October 25, 2025

Los ataques constantes golpean campamentos de refugiados y hospitales. Esta ofensiva se produce incluso en medio de las negociaciones. El objetivo de Israel es «erradicar a Hamás».