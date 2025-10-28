Se amplía plazo para acuerdo arancelario con EE.UU, esto se sabe

Sheinbaum habló brevemente con Trump el sábado pasado ya que el 1 de noviembre se cumple el plazo para implementar aranceles. EE.UU prorroga

Regeneración, 28 de octubre de 2025. La presidenta Sheinbaum aclaró que se amplía el plazo para afinar acuerdos con Estados Unidos en el tema de los aranceles.

Como se sabe se había fijado por parte de EE.UU, el plazo del 1 de noviembre para la implementación de aranceles a México.

En ese contexto las negociaciones para llegar a un acuerdo y la llamada entre ambos presidentes.

Sheinbaum

Y es que estaba previsto que los aranceles entraran en vigor el sábado.

“No hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial”, dijo Sheinbaum.

Cabe recordar que en julio, Trump amenazó con imponer aranceles del 30 por ciento a todos los productos procedentes de México.

Sin embargo, luego concedió al país un aplazamiento de 90 días para que pudiera negociar Unidos. Esa prórroga expiraba el sábado.

Asimismo, se recuerda que la prórroga a las negociaciones es para atender las exigencias estadounidenses de reducir las llamadas barreras no arancelarias al comercio.

Trump pide eliminar 54 barreras al comercio que no son aranceles, como las disputas sobre propiedad intelectual.

Sheinbaum dijo el lunes en su conferencia de prensa diaria que ella y Trump acordaron darle “unas semanas más” para finalizar ese asunto pendiente.

Llamada

«Hablé con el presidente Trump el sábado, y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes».

Trump ya ha impuesto un arancel del 25 por ciento a las importaciones mexicanas que no estén contempladas en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

Cabe destacar que casi el 90 por ciento de las exportaciones del país a Estados Unidos están dentro del marco del acuerdo y, por tanto, no están sujetas a los gravámenes.

«Entonces, acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema…»

«.., porque finalmente el 1º de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses»; así puntualizó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Breve

«Entonces, hablé el sábado, una conversación muy breve; y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar».

«Solamente hablamos, esencialmente, del tema de lo comercial; y acordamos que sigan trabajando».

Así abundó la presidenta.

En tanto que en portales se recuerda el contraste entre las actuales negociaciones entre Estados Unidos y Canadá con un enfoque cada vez más beligerante,

-¿Sobre migración o seguridad ya no hablaron?- Preguntaron a la presidenta en las Mañaneras del Pueblo.

«Ya prácticamente no tocamos ese tema. Tenemos un Entendimiento. Y nos volveremos a hablar para el tema comercial en próximas semanas».