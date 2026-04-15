Charlas directas entre Israel y Líbano en Estados Unidos

Israel y Líbano están llevando a cabo su primer diálogo directo desde 1993, sin la presencia de Hezbollah, que rechaza el encuentro

Regeneración, 14 de abril 2026– Los embajadores de Líbano e Israel se reunirán en Washington, D. C., en conversaciones mediadas por Estados Unidos. El objetivo de las autoridades libanesas es alcanzar un alto el fuego, mientras que Israel busca desarmar al grupo armado Hezbollah.

🇺🇸🇮🇱🇱🇧| Comenzaron en Washington las primeras conversaciones directas entre Israel y Líbano en más de cuatro décadas, con representantes de ambos países y mediación del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.



El funcionario calificó el encuentro como “histórico” y… pic.twitter.com/IDDzcVLq0F — Radar Austral (@RadarAustral_) April 14, 2026

Charlas

Estas charlas, que han sido clasificadas por Estados Unidos como “abiertas, directas y de alto nivel”, son el primer encuentro de este tipo entre ambos países en más de tres décadas.

No obstante, el avance es complicado, ya que Hezbollah ha instado al gobierno libanés a retirarse de las conversaciones, considerándolas “inútiles”.

Qassem Naim, líder de Hezbolá, comentó el lunes que el diálogo es solo una táctica para forzar al grupo armado a entregar sus armas.

El grupo, que cuenta con el apoyo de Irán, atacó a Israel en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, por parte de Estados Unidos e Israel.

Ofensiva israelí

Israel ha aumentado sus bombardeos sobre Líbano, provocando la muerte de al menos 2.080 personas.

Israel se opone a aceptar un alto el fuego en Líbano, tal como se menciona en el acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán.

Las negociaciones están programadas para el martes en la sede del Departamento de Estado en Washington, D. C.

La reunión dará inicio a las 11:00 a. m. , hora del este (15:00 GMT).

¡Marco Rubio acaba de hacer historia!



El mejor secretario de Estado en décadas ha logrado lo que nadie había conseguido en más de 40 años:

las primeras conversaciones directas de paz entre Israel y Líbano.



Y lo hizo desde Washington DC, liderando personalmente la negociación.… pic.twitter.com/PuOZmGvffX — Isaac (@isaacrrr7) April 14, 2026

Participantes clave

Nada Hamadeh : Embajadora del Líbano en Estados Unidos.

: Embajadora del Líbano en Estados Unidos. Yechiel Leiter : Embajador de Israel en Estados Unidos.

: Embajador de Israel en Estados Unidos. Marco Rubio : Secretario de Estado de EE. UU. , cuya participación, según el Departamento de Estado, destaca el «carácter histórico» del encuentro.

: Secretario de Estado de EE. UU. , cuya participación, según el Departamento de Estado, destaca el «carácter histórico» del encuentro. Michel Issa : Embajador de Estados Unidos en Líbano, quien actuará como mediador.

: Embajador de Estados Unidos en Líbano, quien actuará como mediador. Michael Needham: Asesor del Departamento de Estado, también actuando como mediador.

Estados Unidos está facilitando las conversaciones, y el Departamento de Estado las presenta como una respuesta necesaria a las «acciones imprudentes de Hezbollah».

Un funcionario estadounidense enfatizó que «Israel está en conflicto con Hezbollah, no con Líbano, por lo que no hay razón para que ambos países vecinos no puedan hablar».

Iniciativa

Esta iniciativa diplomática surge después de un aumento significativo de la violencia, donde se acusa a Israel de atacar áreas civiles en todo Líbano.

Hezbolá también ha disparado cohetes hacia Israel y sus guerreros se han enfrentado a las fuerzas terrestres israelíes en el sur del país.

La ofensiva militar israelí en Líbano ha resultado en la muerte de al menos 2.080 personas.

De las cuales 165 son niños y 87 son trabajadores de la salud, además de haber desplazado a más de 1,2 millones.

Propósitos

Líbano sostiene que el propósito de las conversaciones es poner fin a los ataques de Israel contra el país.

Israel ha rechazado discutir un alto el fuego y, en su lugar, ha exigido que Hezbollah entregue sus armas.

Los temas centrales de la discusión abarcan alcanzar un cese de hostilidades, desarmar a Hezbollah y buscar un pacto de paz más extenso.

De acuerdo con lo que reporta la prensa israelí, Israel está participando en las negociaciones con la orden de «no aceptar un cese el fuego».

División de Líbano

Un informe del Canal 14 de Israel indica que se prevé que Israel sugiera un plan polémico que dividiría el sur del Líbano en tres áreas de seguridad:

Área 1 (0-8 km [0-5 millas] de la frontera) : Se mantendría una fuerte y prolongada presencia militar israelí hasta que Hezbollah fuera completamente destruido.

: Se mantendría una fuerte y prolongada presencia militar israelí hasta que Hezbollah fuera completamente destruido. Área 2 (hasta el río Litani) : Las fuerzas de Israel seguirían operando, pero poco a poco transferirían el control al ejército de Líbano.

: Las fuerzas de Israel seguirían operando, pero poco a poco transferirían el control al ejército de Líbano. Área 3 (al norte del río Litani): El ejército libanés se encargaría por completo del desarme de Hezbollah.

Hezbollah

Por el momento, Hezbollah permanece en una postura desafiante. “No descansaremos, no nos detendremos ni nos rendiremos”, afirmó Qassem.

“Dejaremos que el campo de batalla hable por sí mismo”.