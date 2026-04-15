Senado Unifica Leyes contra el Feminicidio

El Senado aprueba reformar la Constitución para Ley General de Feminicidio, garantizando sanciones y procesos de investigación en el país

Regeneración, 14 de abril de 2026.– El Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general de feminicidio.

Esta iniciativa busca establecer un tipo penal y sanciones homogéneas para este delito en todas las entidades federativas.

El dictamen recibió 109 votos a favor y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su análisis final.

La meta es fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y garantizar investigaciones con perspectiva de género.

Enrique Inzunza destacó que “este no es un cambio menor ni una reforma más, sino una decisión de Estado”.

Explicó que la dispersión normativa actual en los 33 códigos penales impide una actuación uniforme contra la violencia.

La fragmentación legislativa genera desigualdad y, en muchos casos, impunidad, lo cual se traduce directamente en dolor para las familias.

Esta reforma pretende que el lugar del crimen no determine la calidad de la justicia ni la sanción impuesta.

El compromiso con las víctimas y la memoria

El senador Juan Carlos Loera recordó la tragedia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, epicentro de esta crisis.

Señaló que en dicha localidad se documentaron los primeros patrones de violencia feminicida que luego se replicaron en el país.

Los legisladores gritaron presente al nombrar a víctimas emblemáticas como la periodista Miroslava Breach y la activista Digna Ochoa.

Este acto simbólico recordó la deuda histórica que el Estado mantiene con las mujeres y sus familias.

Óscar Cantón Zetina afirmó que con este paso “el Estado mexicano actuará como un solo frente” contra la violencia.

Se busca castigar con todo el rigor de la ley a quienes agreden de forma cobarde a niñas y adolescentes.

La sociedad debe construir el muro más sólido posible para proteger la integridad de todas las mujeres en México.

La oposición pidió que esta reforma sea acompañada de recursos suficientes para evitar que se convierta en letra muerta.

📌 El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.



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Transformación social y coordinación institucional

Martha Lucía Micher señaló que el feminicidio es un problema que involucra a todas las fiscalías y ministerios públicos.

Hizo un llamado a la sociedad para educar de manera distinta y fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo.

La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum unificará criterios para que la justicia sea siempre expedita y certera.

El Estado mexicano debe responder con la misma firmeza sin importar en qué municipio o estado ocurra la agresión.

La reforma sienta las bases para definir estándares de investigación que impidan la negligencia de las autoridades locales y federales.

El objetivo final es que cualquier mujer en territorio nacional tenga garantizado su derecho fundamental a la vida y seguridad.

La unificación de las penas evitará que los agresores aprovechen las lagunas legales existentes entre las distintas entidades.

Esta legislación representa un avance firme hacia la pacificación y el respeto absoluto a la dignidad de la mujer.