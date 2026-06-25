Chihuahua: 135 cuerpos por identificar del fraude en crematorio

El dueño del Crematorio Plenitud de Ciudad Juarez aún sigue a la fuga, aunque hay ya una solicitud de alerta roja para su captura

Regeneración, 25 de junio 2026– La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Chihuahua comunicó que aún hay 135 cuerpos sin identificar de un total de 386 que fueron hallados hace 11 meses en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Alerta roja

Mientras tanto, José Luis Arellano Cuarón, el dueño del lugar, sigue en fuga y se ha solicitado una alerta roja a Interpol para su detención.

Francisco Sáenz Soto, quien está al frente de la fiscalía, anunció en una conferencia que se han identificado 251 de los cadáveres encontrados el 26 de junio de 2025.

Agregó que se han presentado 74 denuncias por el delito de fraude.

Esto, tras comprobar que las funerarias proporcionaron cenizas falsas, mientras que 135 cuerpos aún no tienen identificación.

Por su parte, Arellano Cuarón, señalado como el propietario del crematorio, tiene una orden de arresto por los delitos de inhumación, exhumación y manejo inadecuado de cuerpos.

Captura

Adicionalmente, hay una solicitud de alerta roja para facilitar su captura.

Otro de los implicados en estos delitos, Facundo Teófilo M., quien trabajaba en el horno de incineración, estaba en el Cereso número 3.

Sin embargo, falleció en octubre de 2025 debido a complicaciones relacionadas con la diabetes y una enfermedad pulmonar crónica.

Arellano Cuarón estuvo en prisión desde junio de 2025 hasta el 13 de febrero de este año.

En ese momento, Cuarón recibió un amparo del juez séptimo de distrito.

Pruebas

La razón fue que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para mantenerlo en un proceso penal.

La fiscalía impugnó este amparo una semana después y se le buscó en dos domicilios para su reaprehensión, pero no se pudo localizar y se sospecha que se ha escapado a El Paso, Texas.

El fiscal Sáenz invitó a las familias de personas que fallecieron y contrataron servicios de cremación en ocho funerarias de Ciudad Juárez, entre 2022 y 2025, a presentar muestras genéticas.

De esta manera, se podrá determinar si sus seres queridos están entre los 135 cuerpos que aún no han sido identificados.