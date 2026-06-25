Concanaco: Mundial deja derrama económica de 18 mil millones

La Concanaco informó de los ingresos reportados en el transcurso de la justa deportiva mundial, y se anticipa un beneficio económico mayor

Regeneración, 25 de junio 2026– Durante los primeros trece días del Mundial 2026, la cantidad de dinero que se generó alcanzó los 17 mil 500 millones de pesos, según informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Transmisiones

En una rueda de prensa, Octavio de la Torre de Stéffano, quien es el presidente de la organización, mencionó que se detectó un incidente de transmisión no autorizada en un hotel de Guerrero, el cual ya fue aclarado.

El líder empresarial aseguró que el total de ingresos obtenidos por el evento deportivo no incluye los 5 mil millones de pesos provenientes de la venta de boletos para los partidos.

Las primeras proyecciones de la Concanaco sugieren que se anticipa que el Mundial genere un beneficio económico de 65 mil millones de pesos.

Esta cifra efectivamente contempla la venta de entradas para los partidos.

Derrama

Aclaró que la derrama económica se reparte principalmente entre las tres sedes del Mundial.

Sin embargo, también se ha notado un incremento en el turismo hacia lugares como Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, que no son destinos de playa.

Reiteró que se pretende que esta derrama beneficie a todas las ciudades, no solo a las sedes, sino también a las localidades cercanas.

Sobre las transmisiones no autorizadas, mencionó que solo se tuvo conocimiento del incidente en el hotel, pero se verificó que este contaba con la licencia para transmitir los encuentros.

Además, agregó que no se han informado otros casos.

Licencias

Reiteró que las licencias son otorgadas no por el gobierno, sino específicamente por la empresa Televisa Univisión.

O también por IZZI y Sky, que cuentan con la autorización para transmitir los partidos en el país.

Destacó que los negocios que obtuvieron las licencias de transmisión reportaron ventas excepcionales, aunque también los describió como un fenómeno.

Esto se debe a que había personas que miraban los partidos desde el exterior de los negocios sin hacer consumos.

Campaña

Añadió que la campaña de prevención ha ayudado a disminuir los incidentes de transmisiones no autorizadas.

Se sigue trabajando para garantizar que las transmisiones se lleven a cabo de manera legal y con las licencias apropiadas.