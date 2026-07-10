Chihuahua: Morena y PT Respaldan a Andrea Chávez

Morena y PT defienden la candidatura de Andrea Chávez en Chihuahua. Exigen unidad al PVEM y rechazan vetos en la coalición

Regeneración, 10 de julio de 2026.– Los partidos de la Cuarta Transformación priorizan el diálogo constructivo para la gubernatura de Chihuahua.

Aunque existen diferentes propuestas sobre los perfiles idóneos, el objetivo común es consolidar el avance progresista.

El movimiento busca un frente sólido contra las fuerzas conservadoras locales.

Por ello, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal extendió un llamado fraterno a mantener el compañerismo.

El líder morenista reconoció el legítimo derecho de los partidos aliados a proponer liderazgos competitivos.

Sin embargo, enfatizó que el consenso final dependerá del respaldo del pueblo en los sondeos.

«Quien esté adelante en las encuestas debe ser quien nos abandere», precisó.

Definición por encuesta y relevo femenino

La riqueza del bloque de izquierda se refleja en la diversidad de sus cuadros políticos.

El Partido del Trabajo impulsa con entusiasmo el liderazgo de la senadora Andrea Chávez.

Consideran que su perfil encarna la renovación generacional y la lucha de las mujeres de la entidad.

«Para nosotros es tiempo de mujeres», apuntó el diputado Reginaldo Sandoval.

Por otra parte, el Partido Verde destaca la experiencia de gestión del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Los legisladores de la coalición coinciden en que ambas opciones fortalecen el proyecto alternativo de nación.

Asimismo, la diputada Lilia Aguilar instó a enfocar los esfuerzos en un proyecto social compartido.

«Mantener cohesión y altura de miras», solicitó para blindar el proceso transformador.

Solidaridad parlamentaria y acuerdos firmes

La fortaleza de la izquierda organizada se demuestra con hechos concretos en el Congreso.

Morena respaldará plenamente que el Partido Verde encabece la Mesa Directiva de los diputados.

Este acuerdo institucional refleja la confianza mutua y la madurez política de la coalición gobernante.

El bloque legislativo mantendrá su disciplina social por encima de las coyunturas estatales.

Con esta determinación, la alianza mayoritaria ratifica su compromiso con la legalidad parlamentaria.

El diputado Raúl Bolaños Cacho Cué cuenta con el respaldo fraterno para asumir la alta responsabilidad.

Monreal recordó que la izquierda siempre cumple sus compromisos institucionales de manera transparente.

La unidad programática de la transformación se consolida de cara al futuro.