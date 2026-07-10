EE. UU. Acusa de Narcotráfico para Debilitar Gobiernos Latinoamericanos

Sheinbaum denuncia estrategia de injerencia estadounidense. México investiga captura del líder criminal Ismael Zambada

Regeneración, 10 de julio de 2026.– La actual mandataria mexicana denunció fuertemente una grave estrategia política de intervención internacional muy recurrente.

El gobierno estadounidense lanza constantes acusaciones infundadas sobre narcotráfico para debilitar diversas administraciones públicas latinoamericanas.

La presidenta «Claudia Sheinbaum» señaló firmemente este evidente patrón histórico de injerencia política extranjera.

«Muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico», advirtió la líder.

Para ilustrar esta grave situación existen múltiples casos escandalosos plenamente documentados en la historia moderna.

El famoso conflicto de Irán-Contras utilizó armamento y grupos criminales para intentar derrocar un régimen.

Esta constante injerencia política afectó también profundamente al gobierno del exmandatario «Andrés Manuel López Obrador».

México valora siempre los vigentes tratados de extradición bilaterales para mantener la cooperación internacional.

Violación de la soberanía nacional

Por otra parte existen claras contradicciones diplomáticas recientes sobre el traslado del capo Ismael Zambada.

El exembajador «Ken Salazar» rechazó rotundamente haber mentido sobre las posturas de este polémico secuestro.

La Oficina Federal de Investigaciones exhibió presuntuosamente un avión oficial durante una feria pública reciente.

Dicha aeronave operó ilegalmente para lograr el traslado del reconocido líder criminal hacia territorio estadounidense.

Ante estos hechos sospechosos interviene directamente la justicia mexicana para esclarecer toda la confusa situación.

«Se solicitó a la Fiscalía General de la República que hiciera una investigación», informó formalmente la presidenta.

El oscuro operativo extranjero provocó graves conflictos violentos internos en el territorio del estado sinaloense.

El gobierno federal determinó tajantemente frente a los medios que el fin nunca justifica los medios.

Exigencias y responsabilidades internacionales compartidas

Siguiendo esta tensa línea diplomática el gobierno de México exige respuestas formales mucho más claras.

El actual embajador «Ronald Johnson» revisa cuidadosamente la petición oficial para poder enviar mayor información.

La presidenta negó rotundamente estar protegiendo de la extradición al cuestionado político «Rubén Rocha».

El gobernador sinaloense con licencia permanece resguardado en su propio domicilio sin ser un prófugo.

Finalmente la máxima líder mexicana cuestionó duramente las nulas acciones del país vecino del norte.

Las altas autoridades estadounidenses deben explicar detalladamente la enorme distribución interna de sustancias ilícitas.

Nadie aclara jamás dónde ocurre el masivo lavado de dinero producto de estas millonarias ventas.

México colaborará permanentemente para evitar que estas terribles drogas lleguen a los jóvenes de ambos países.