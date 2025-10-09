China refuerza restricciones a la exportación de tierras raras

La iniciativa afecta a materiales usados en la fabricación de dispositivos, autos eléctricos, motores de reacción e industrias de defensa

Regeneración, 9 de octubre 2025– El gobierno de China anunció la inclusión de nuevos elementos en su régimen de control de exportaciones, profundizando las restricciones sobre materiales estratégicos esenciales para la producción global de dispositivos electrónicos y aplicaciones militares.

🌏⚠️ China limita exportaciones de tierras raras y refuerza controles antes de la cumbre Trump-Xi.

El mundo observa de cerca estas medidas que afectan tecnología y comercio global.#China #Trump #XiJinping #TierrasRaras #ComercioGlobal #Tecnología #NoticiasMundiales pic.twitter.com/udVcEQNre2 — Marcos Lopez (@Eldialdemarcos) October 9, 2025

Ministerio de Comercio

El Ministerio de Comercio dispuso que el holmio, erbio, tulio, europio e iterbio, junto con materiales derivados y equipos de procesamiento relacionados…

…se incorporen a la lista de sustancias sujetas a licencia estatal previa a su exportación.

La nueva normativa obliga a que los exportadores gestionen permisos específicos. Esto establece un mayor control estatal sobre la cadena de suministro internacional de tierras raras.

Las directrices implementadas por Beijing buscan reforzar la vigilancia integral de elementos indispensables para industrias de alta tecnología.

Entre ellas la telefonía móvil, el sector automotriz y el aeroespacial.

Endurecimiento

Según The Guardian, el Ejecutivo chino justificó este endurecimiento por razones de “seguridad nacional”.

Explicó que responde a la detección de transferencias de tecnología vinculada a tierras raras de procedencia china;

Así como a la exportación, directa o indirecta, utilizada por fuerzas militares extranjeras.

El Ministerio aclaró que en determinados casos las licencias podrían ser denegadas completamente, restringiendo el acceso internacional a estos insumos.

Te puede interesar: Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

China controla aproximadamente el 70 % de la minería mundial de tierras raras y casi la totalidad de su procesamiento y fabricación final.

Alarma

Esto ha generado alarma entre fabricantes tecnológicos por el riesgo estratégico de una interrupción del suministro.

La normativa prohíbe a empresas chinas participar en el procesamiento o exportación de tecnología relacionada sin autorización oficial.

Además, exige que compañías que desarrollen componentes fuera de China usando insumos chinos tramiten permisos ante el Ministerio de Comercio.

La regulación abarca productos manufacturados en terceros países que contengan tierras raras chinas, extendiendo el control sobre estos materiales.

Restricciones

Las reglas expanden restricciones que ya se aplicaban desde abril, por el aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Esta medida llega en medio de negociaciones y a pocas semanas de un encuentro entre el Xi Jinping y Donald Trump durante la cumbre de la APEC a finales de octubre.

Previamente, acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea permitieron aliviar la escasez en Occidente gracias a licencias de exportación.

Sin embargo, la regulación vigente vuelve a endurecer el flujo internacional, subrayando la importancia de las tierras raras como herramienta de política global.

El Ministerio de Comercio de China estableció que no habrá excepciones para usuarios extranjeros del sector defensa.

Solicitudes vinculadas a circuitos integrados avanzados se evaluarán individualmente, de acuerdo con el criterio de la autoridad.