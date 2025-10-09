«Alacrán» Berchelt regresa al ring en octubre en Reynosa

Berchelt indicó que regresar en Tamaulipas es un privilegio. Aseguró que llega con determinación para reconquistar a sus seguidores

Regeneración, 9 de octubre 2025– El ex campeón mundial mexicano de box, Miguel “El Alacrán” Berchelt, confirmo su regreso al cuadrilátero el próximo 11 de octubre en Reynosa, Tamaulipas. Enfrentará al venezolano Edixon Pérez.

¿Cuál es su pronóstico para la pelea del “Alacrán” Berchelt? 🤔 🥊#VIDEO 📹 | Esto es lo que contestó el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, sobre el futuro del boxeador mexicano pic.twitter.com/uYbzIjcSb0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 9, 2025

Noticia

La noticia se dio a conocer durante la reunión del Martes de Café del CMB en la Ciudad de México.

Allí, Zanfer Promotions, junto con Berchelt y Fernando Beltrán, presentaron oficialmente la esperada cita ante el venezolano Edixon Pérez.

Ese día, Beltrán señaló que estaba muy feliz de regresar a Reynosa y destacó que la velada apoyará al deporte y a la juventud en la región.

El Alacrán, una garantía de KO 🫨



Berchelt con marca impresionante para finalizar por la vía del cloroformo y buscará ese camino vs Edixon Pérez 🔥#BoxAzteca 🥊⁣

⁣

📅 Sábado 11 de octubre⁣

🕚 11:00 PM⁣⁣

📺 Azteca 7⁣

💻 https://t.co/wEgWW6fP3s⁣⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/ahG2gyyztZ — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 9, 2025

Miguel Berchelt también tomó la palabra en ese foro y compartió su emoción por volver a pelear.

Indicó que regresar al ring en tierras tamaulipecas es un privilegio que no desaprovechará.

Preparación

Aseguró que ha trabajado fuerte en su preparación y que llega con toda la determinación para ofrecer un gran espectáculo y reconquistar a sus seguidores.

“Regresar al ring en tierras tamaulipecas es un privilegio que no voy a desaprovechar.

🥊✨ Mauricio Sulaimán mostró el nuevo cinturón que se entregará al ganador del combate entre Miguel Berchelt 🇲🇽 y Edixon Pérez 🇻🇪. El evento contó con la presencia del presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.#Boxeo #Berchelt #CinturónReynosa pic.twitter.com/bqj5j1Zr50 — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) October 9, 2025

He trabajado fuerte en mi preparación, llego con toda la determinación para ofrecer un gran espectáculo y reconquistar a mis seguidores”.

Con un récord profesional de 41 victorias y solo 3 derrotas, con 36 triunfos por la vía rápida, el cancunense debutó como profesional en noviembre de 2010.

Desde entonces ha construido una carrera llena de combates vibrantes que lo convirtieron en uno de los referentes del boxeo mexicano en la última década.

"Título verde y oro con cuera tamaulipeca, es un cinturón único"



Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo explica los detalles del cinturón en disputa entre Berchelt y Pérez en Tamaulipas 🇲🇽🥊#Boxeo #CMB #JION

📹: Arturo Sanguino pic.twitter.com/a7R8LACTiU — Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) October 9, 2025

Campeón Superpluma

Su reinado mundial comenzó en enero de 2017, cuando detuvo a Francisco Vargas para coronarse campeón superpluma del CMB.

Defendió exitosamente el título en múltiples ocasiones hasta 2021.

En ese año fue noqueado por Óscar Valdez en un dramático combate, una derrota inesperada que marcó el fin de una era para Berchelt.

"Vengo listo para que me pongan ese cinturón" 🥊



Miguel "Alcacrán" Berchelt afirma que tuvo una gran preparación para medirse a Pérez 🇲🇽🥊



Sigue toda la información a través de #iHeartRadio: https://t.co/1s31e0EmeK#Boxeo #CMB #JION



📹: Arturo Sanguino pic.twitter.com/LcUG3Ynnx6 — Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) October 9, 2025

En marzo de 2022 sufrió otra caída al ser detenido por Jeremiah Nakathila, lo que amplió las dudas sobre su continuidad tras dos reveses consecutivos.

No obstante, su espíritu de lucha lo impulsó a reinventarse.

Regreso

En octubre de 2023 volvió con una rápida victoria sobre Diego Ruiz en Mérida, y en julio de 2024 repitió la fórmula al noquear en el tercer asalto a Jeremy Triana.

Tras ese triunfo sobre Triana, su promotor anunció una nueva fecha de retorno el 30 de noviembre de 2024 en la ciudad donde comenzó profesionalmente su carrera.

ES BELLÍSIMO 🤩



Con ustedes…. El Cinturón Reynosa que estará en juego el sábado en esta ciudad, en el cuarto pleito del regreso del ex campeón mundial Miguel “Alacrán” Berchelt, rumbo a otro cetro universal, ahora contra el venezolano Edixon Pérez. pic.twitter.com/ei79yGuQzj — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 9, 2025

Esa noche derrotó por decisión unánime a Mauro Hasan, victoria que significó volver a recorrer la distancia de 10 asaltos por primera vez en años.

Esas tres victorias consecutivas demostraron que El Alacrán sigue vigente y convencido de que su mejor versión aún está por venir.

Durante el Martes de Café, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó que organizar funciones en ciudades como Reynosa es una gran satisfacción.

PELEA DE ALTO NIVEL 🔝



Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, habla respecto al duelo de este sábado entre Berchelt y Pérez, el ganador se llevará el cinturón Tamaulipas 💥🥊



Sigue toda la información a través de #iHeartRadio: https://t.co/1s31e0DOpc… pic.twitter.com/VRih1kE6M7 — Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) October 9, 2025

Reynosa

Remarcó que en esa ciudad existe un fuerte apoyo y comprensión de lo que representa el boxeo.

Su rival, Edixon Pérez, llega con récord de 30 triunfos, 13 derrotas y un empate, con 24 nocauts.

Sin embargo, nunca ha logrado imponerse en sus anteriores presentaciones en territorio mexicano, un detalle que parece jugar a favor de Berchelt.

'El Alacrán' está de REGRESO 👊



Miguel Berchelt protagonizará la función en La Casa del Boxeo este sábado 11 de octubre 🔥#BoxAzteca 🥊



📅 Sábado 11 de octubre

🕚 11:00 PM⁣

📺 Azteca 7

💻 https://t.co/wEgWW6fhdU⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/8hDoJg34Ze — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 9, 2025

«El Alacrán» llega con hambre de reivindicación y con la confianza de que el respaldo de su gente lo impulsará aún más.

El regreso previsto para el 11 de octubre tiene todos los ingredientes para revivir la fiebre boxística en la frontera mexicana.

Con un Berchelt motivado que promete imponer su experiencia y recuperar el prestigio perdido.