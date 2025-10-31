Trump se reúne con Xi y anuncia reducción de aranceles

Marcó el fin de la gira de Trump por Asia- Pacífico. Se retiran restricciones a tierras raras y arancel quedará en 47%

Regeneración, 30 de octubre 2025– Los presidentes de Estados Unidos y China se encontraron cara a cara en la ciudad surcoreana de Busan, donde acordaron el fin a la restricción de las tierras raras y la reducción de los aranceles a China hasta el 47%.

🔴 Trump and Xi Jinping Negotiations



The meeting of the US and Chinese leaders in Pusan, South Korea ended without breakthrough agreements. The talks lasted 1 hour and 40 minutes but did not result in the signing of significant joint documents or official press statements. pic.twitter.com/NczDHzHvqE — BodhiDharma (@Bodhi_D_dharma) October 30, 2025

Aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que había acordado reducir los aranceles a China al 47%;

A cambio de que Pekín reanude la compra de soja estadounidense, mantenga el flujo de exportaciones de tierras raras y reprima el comercio ilegal de fentanilo.

Sus declaraciones se produjeron tras una reunión con Xi Jinping, el primer encuentro entre ambos desde 2019.

Former Treasury Secretary @LHSummers says he's happy the meeting between US President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping didn't spiral out of control into "massive confrontation and economic conflict."



Tune into Wall Street Week on Fridays at 6pm ET… pic.twitter.com/MicRsxnITL — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 30, 2025

Además, marcaron el final de la vertiginosa gira asiática de Trump, en la que también anunció avances comerciales con Corea del Sur, Japón y países del sudeste asiático.

«Reunión increíble»

«Creo que fue una reunión increíble», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One poco después de partir de Busan;

Añadiendo que los aranceles sobre las importaciones chinas se reducirán del 57% al 47%.

El presidente de Estados Unidos afirmó que «ya no hay más restricciones a las tierras raras», cuyas exportaciones han sido limitadas por China en el marco de la guerra comercial.

Además, indicó que reducirá del 20% al 10% los aranceles sobre los productos chinos relacionados con el fentanilo, tras su cumbre con Xi en Corea del Sur.

Fentanilo

Trump afirmó que Xi «trabajará muy duro para detener el flujo» de fentanilo, y que el arancel se redujo «porque creo que realmente están tomando medidas contundentes».

China comprará «cantidades enormes» de soja estadounidense y otros productos agrícolas «de forma inmediata».

Además, se ha alcanzado un acuerdo de un año sobre las tierras raras, que será prorrogado después de ese periodo, añadió el mandatario.

Los mercados bursátiles mundiales registraron una alta volatilidad mientras Trump revelaba los detalles del acuerdo.

Índices

Los principales índices asiáticos y los futuros europeos oscilaron entre ganancias y pérdidas.

El índice compuesto de Shanghái retrocedió desde su máximo de diez años, mientras que los futuros de la soja estadounidense se debilitaron.

Las bolsas globales, desde Wall Street hasta Tokio, habían alcanzado máximos históricos en los días previos a la reunión;

Impulsados por las expectativas de un avance en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo;

Conflicto que ha alterado las cadenas de suministro y afectado a la confianza empresarial mundial.

Encuentro

El encuentro, celebrado al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró casi dos horas.

Trump estrechó la mano de Xi y lo acompañó hasta su coche antes de recibir una despedida con alfombra roja en el aeropuerto.

Trump había insistido en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Xi.

Esto, desde que, el domingo anterior, los negociadores estadounidenses afirmaran haber pactado un marco con China que evitaría aranceles del 100% sobre los productos chinos;

Y aplazaría las restricciones de exportación de tierras raras —un sector dominado por Beijing—.

Sin embargo, dado que ambos países parecen cada vez más dispuestos a adoptar una actitud firme en las áreas de competencia…

…económica y geopolítica, persisten muchas dudas sobre cuánto durará esta tregua comercial.