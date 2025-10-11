¡Citi Rechaza a Larrea! Sigue el Plan de Venta a Chico Pardo

La decisión de Citi, comunicada este 9 de octubre, se tomó tras una «evaluación cuidadosa» de la propuesta de Grupo México

Regeneración, 9 de octubre de 2025 — Citi ha dado un golpe de timón definitivo en la desinversión de Banamex.

Rechaza formalmente la oferta vinculante de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, para adquirir hasta el 100 por ciento del capital del Grupo Financiero Banamex.

Citi confirmó que seguirá adelante con su plan original: una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2026 y la venta ya concretada del 25 por ciento de la participación accionaria al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.

#ULTIMAHORA. El grupo financiero @Citi rechaza la propuesta del magnate mexicano Germán Larrea, dueño de Grupo México, para adquirir el 100 por ciento de @banamex. Segundo intento fallido del empresario minero. Se quedan con la propuesta de Fernando Chico Pardo. pic.twitter.com/GVwwGflncA — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 9, 2025

Larrea, de Nuevo Fuera de la Contienda

Citi tomó en cuenta las «consideraciones financieras y de certeza de la operación».

La oferta de Germán Larrea, que había sido presentada una semana antes, pretendía comprar la totalidad del banco, incluyendo el 25 por ciento recién adquirido por Chico Pardo, y presuntamente valoraba el banco por encima de los 9 mil millones de dólares.

En un comunicado, Citi reafirmó su estrategia:

«Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas».

Este rechazo marca la segunda vez que Larrea queda fuera de la puja por el histórico banco, luego de que las negociaciones se suspendieran en mayo de 2023 por diferencias en las garantías solicitadas.

Banamex reafirma su compromiso con México 🇲🇽 y con sus clientes. pic.twitter.com/YHHPYUqTxX — Banamex (@banamex) October 9, 2025

Reacción Adversa de los Mercados

La sola intención de Grupo México de adquirir Banamex provocó una reacción negativa inmediata y dramática en el mercado bursátil.

El pasado lunes, las acciones de Grupo México se desplomaron un 15.43 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerrando en 135.99 pesos, lo que representó su mayor caída desde 2008.

Este desplome se tradujo en una pérdida de capitalización de entre 186 mil y 193 mil millones de pesos para el conglomerado.

Grupo México intentó calmar a los inversionistas garantizando que su propuesta no requeriría un «aumento de deuda significativo» y que el máximo de crédito necesario sería «menor a 2 mil millones de dólares».

Sin embargo la incertidumbre sobre la financiación y el manejo de Banamex por parte de Grupo México fue un factor determinante para la caída.

Fernando Chico Pardo, el Socio Mexicano Clave

En contraste con la turbulencia generada por Larrea, la transacción de Fernando Chico Pardo, empresario aeroportuario, fue recibida con optimismo.

Previo a la oferta de Grupo México, el 24 de septiembre, se confirmó que Chico Pardo compró el 25 por ciento de Banamex.

En dicha transacción, el empresario adquirirá aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias a un precio fijo de 0.80 veces el valor contable.

Además, una inversión sujeta a la obtención de autorizaciones regulatorias en México.

Chico Pardo expresó su confianza en el proyecto nacional:

«Estoy haciendo una inversión personal relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum y su proyecto de país».

Esta operación fue catalogada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como «una muy buena noticia» para que Banamex regrese a manos mexicanas.

Con el rechazo a Larrea, el plan de la OPI en 2026, junto a Chico Pardo como accionista principal, se consolida como la ruta definitiva para la desinversión del icónico banco.