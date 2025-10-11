Wero Bisnero detenido por Feminicidio, esto sabemos

El Wero Bisnero ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Edomex, indiciado por presunta responsabilidad en el feminicidio de Renata

Regeneración, 8 de octubre de 2025. El influencer y coach de finanzas personales Rodolfo “N”, conocido en redes sociales como “El Wero Bisnero”, fue trasladado e ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, acusado del presunto feminicidio de Renata.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México formalizaron su ingreso después de que fuera detenido por la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Versiones

El caso ha generado conmoción no solo por la identidad del implicado, quien en su momento fue un especialista en big data y asesor de emprendimientos digitales, sino también por la posible complicidad de su esposa, Ana Paulina “N”.

De influencer a feminicida

“El Wero Bisnero”, Rodolfo “N” sumaba más de 42 mil seguidores en Facebook, Instagram y TikTok.

Presentaba una imagen de éxito difundiendo contenidos sobre técnicas financieras y motivación.

La víctima, Renata, vivía en el octavo piso, mientras que Rodolfo “N” y su esposa residían en la planta baja.

Cabe destacar que, aunque algunos usuarios en redes sociales especularon sobre una supuesta relación sentimental entre el acusado y la víctima, la familia de Renata rechaza categóricamente esta posibilidad.

El trágico incidente que condujo a su detención ocurrió el pasado 4 de octubre en el departamento de la víctima.

Según los primeros reportes, se desató una discusión entre Rodolfo “N” y Renata.

Lamentablemente, la agresión se produjo en presencia de la hija de la víctima, quien es menor de edad, un detalle que agrava la naturaleza de los hechos.

Decretan detención y prisión preventiva en contra del influencer y coach de negocios "Wero Bisnero" Rodolfo "N", quien fue detenido ¡en calzones! tras acuchillar a su vecina Rebeca en Atizapán de Zaragoza

Su esposa también fue detenida por presunta complicidad… pic.twitter.com/beVtLhstom — Comunicacion XXI (@ComunicacionXXI) October 10, 2025

Las autoridades encontraron una escena violenta: una puerta de vidrio corrediza rota, fragmentos de cristal esparcidos y huellas de sangre en la sala-comedor, pertenecientes tanto a una persona adulta como a una menor.

Presunta cómplice

Tras perpetrar la agresión, Rodolfo “N” regresó a su departamento con su esposa, Ana Paulina “N”.

Posteriormente, ambos habrían intentado eliminar rastros del suceso, de acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez.

En un intento de destruir la evidencia que los pudiera incriminar, la pareja colocó prendas ensangrentadas en el horno de la estufa.

Tras este intento de encubrimiento, “El Wero Bisnero” habría tratado de huir a bordo de una camioneta blanca.

Misma, con la que impactó contra la pluma de la caseta de salida, fallando en su escape.

La policía notó la presencia de sangre en la manija de la puerta del conductor de la camioneta. Lo que corroboraba la versión de la agresión.

Seguidamente l influencer corrió a pie vistiendo solamente ropa interior, pero fue interceptado por las autoridades.

Final

La esposa, Ana Paulina “N”, también fue detenida y las autoridades estatales están revisando su probable participación en los hechos.

Sin embargo al escribir este reporte la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aún no ha confirmado oficialmente si ella permanecerá bajo custodia.

Es importante mencionar que el Código Penal del Estado de México contempla sanciones de hasta 70 años de prisión en caso de que el delito de feminicidio sea plenamente acreditado.