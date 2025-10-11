Fiscalía ordena analizar teléfonos de Javier Milei y hermana

Investigan comunicaciones de los Milei con promotores del token memecoin que causó megaestafa de criptomoneda $Libra

Regeneración, 10 de octubre de 2025. El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el peritaje de los teléfonos celulares del presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un paso decisivo en la investigación de la megaestafa internacional con la criptomoneda $Libra, el primer gran escándalo que enfrenta el Gobierno de La Libertad Avanza.

Esta medida busca determinar la existencia de comunicaciones directas entre el mandatario y su entorno con los promotores del memecoin, cuyo valor se desplomó tras ser promocionado por el propio Presidente.

Evidencia en los Dispositivos

La resolución del fiscal Taiano, que abarca los dispositivos secuestrados el 6 de marzo de 2025, apenas 20 días después de que estallara el escándalo internacional, es exhaustiva.

La orden solicita a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal que analice «todas las conversaciones, tanto las individuales como las grupales» en la totalidad de las aplicaciones de mensajería: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

Se busca determinar si existieron mensajes entre los hermanos Milei y los promotores del token Hyden Davis (creador del token), Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La investigación se centra en el entrecruzamiento de llamadas y la geolocalización para rastrear los movimientos de los implicados.

Incluso se buscarán menciones de palabras clave específicas como “cripto”, “token” o “$libra”.

La lista de investigados no se limita al círculo presidencial.

Se incluye a figuras prominentes del mundo cripto internacional, como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (CEO de Kip Protocol) y Bartosz Lipinski (CEO de Cube Exchange), entre otros trece implicados.

«Criptoescándalo»

El origen de esta investigación judicial se remonta al pasado 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei hizo una publicación en sus redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

En ese entonces aseguré que se dedicaría a «financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina».

Esta publicación, que fue fijada en su perfil, provocó que el valor del criptoactivo se disparara con rapidez.

Desgraciadamente, el token se desplomó en forma súbita horas después, generando pérdidas millonarias entre miles de inversores de varios países.

Tras la caída, el Presidente eliminó la publicación inicial y emitió otro mensaje donde retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar al tanto de sus detalles.

Este criptoescándalo derivó rápidamente en la apertura de investigaciones judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos.

En paralelo, la comisión del Congreso de Argentina que investiga el caso ha insistido, sin éxito hasta ahora, en la necesidad de que Karina Milei presente su declaración testimonial ante el cuerpo parlamentario.