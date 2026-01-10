Clara Brugada encabeza rescate histórico de animales

Clara Brugada invita a la ciudadanía a adoptar a los seres sintientes rescatados del Refugio Franciscano para darles una vida digna

Regeneración, 9 de enero de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, visitó el albergue del Ajusco para supervisar a 304 perros rescatados. Este operativo representa el rescate animal más grande en la historia de la capital.

Oigan, la situación que vivían estos seres sintientes era verdaderamente de terror. La mandataria fue muy clara al respecto. Ella afirmó: “Esta ciudad es animalista; esta ciudad vela por los intereses y el bienestar animal”.

Las cifras detalladas revelan la magnitud del esfuerzo institucional. Se instalaron 304 perros en el Ajusco. Otros 371 están en la Brigada de Vigilancia Animal. Además, cerca de 200 siguen en Cuajimalpa esperando su traslado final.

Condiciones de horror en el antiguo refugio

El rescate surge tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia y la PAOT. La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, describió un escenario indignante y doloroso. Los animales sufrían hacinamiento total y comían pan mojado agrio.

Muchos presentan deshidratación y daños renales irreversibles por la mala alimentación. Lo peor es que convivían permanentemente con ratas en el lugar original. Al respecto, Julia Álvarez Icaza subrayó la importancia de la nueva sede.

Ella señaló: “Hoy estos 304 animalitos durmieron en un lugar seguro. Durmieron en un espacio digno, que ya lo merecían”. La funcionaria explicó que la salud de los canes es la prioridad actual del gobierno.

Justicia para los seres sintientes

La fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que el proceso penal sigue firme y sin pausas. Ella señaló: “Vamos a hacer todo lo posible para que todos estos hechos no queden impunes”. El maltrato animal está plenamente documentado por peritos veterinarios especializados.

Bertha Alcalde detalló que las denuncias se recibieron desde diciembre pasado. Se documentaron condiciones críticas en alimentación y falta de atención veterinaria básica. Por ello, la fiscalía decidió actuar de forma urgente para garantizar su seguridad física.

Un llamado a la solidaridad capitalina

Clara Brugada pidió a la población abrir sus corazones y hogares pronto. La jefa de Gobierno busca transformar esta tragedia en una esperanza real. Ella expresó: “Hago la convocatoria para que hagamos un lugarcito en nuestra familia y podamos adoptar a estos animalitos”.

La presidenta de la asociación civil aliada, Flor María García Varela, agradeció la confianza. Ella facilitó las instalaciones para resguardar a las «criaturitas» de forma inmediata. García Varela comentó: “Esperemos que esto salga bien para ellos. Estemos luchando por el mismo fin”.

El Gobierno de la Ciudad no intervendrá en la disputa legal del predio. La prioridad absoluta es garantizar una vida estable, sana y muy digna. Hay veterinarios y cuidadores atendiendo a cada rescatado con mucha dedicación.

La política animalista de la CDMX hoy da un paso firme. Estos perritos ya están a salvo y reciben mucho cariño. ¡Es hora de que encuentren una familia definitiva para siempre!

Cómo adoptar en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA)

Si el mensaje de la Jefa de Gobierno te movió el corazón, es momento de actuar. Adoptar es un acto político y de amor transformador.

Visita las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o acude directamente a sus instalaciones. Pregunta por los perritos rescatados del Refugio Franciscano que ya tengan el alta médica definitiva.

La Brigada de Vigilancia Animal solicita tu identificación oficial vigente como el INE o pasaporte. También debes presentar un comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses. Es indispensable ser mayor de edad y tener solvencia para su manutención diaria.

Posteriormente pasarás por la entrevista de sensibilización con el personal especializado de la BVA. No es un examen aburrido, solo quieren conocer tu estilo de vida real. Ellos buscan saber si el perro tendrá espacio suficiente y tiempo de calidad contigo.

El siguiente paso es la firma de la carta compromiso para adquirir la tutela responsable. Debes seguir estrictamente su esquema de vacunación para proteger su salud. Recuerda que la Constitución de la CDMX ya los reconoce legalmente como seres sintientes.

Finalmente comenzará el periodo de adaptación y seguimiento por parte de las autoridades capitalinas.