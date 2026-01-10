75 Congresistas de EE.UU rechazan intervención en México

Consecuencias desastrosas para EE.UU: Rechazan uso no autorizado de la fuerza contra Venezuela y amagos contra México, manifiestan Demócratas

Regeneración, 9 de enero de 2025. Un grupo de al menos 75 legisladores demócratas del Congreso de EE.UU enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio para rechazar las amenazas del presidente sobre posible intervención militar en México.

E incluso, sin el consentimiento del país, argumentando un combate a los cárteles de la droga.

Demócratas

La misiva, encabezada por los representantes Gregory Meeks, del Distrito de Nueva York, del de mayor rango del Comité de asuntos exteriores y Joaquín Castro, del Distrito de Texas.

Junto con Greg Stanton, Distrito de Arizona.

La cual, detalla que dicha acción militar en territorio mexicano «tendría consecuencias desastrosas» dado que México es el principal socio comercial de EU y «un aliado estratégico en materia de seguridad».

En el documento, los congresistas también condenaron la acción militar en Venezuela que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro.

«Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración…

«…, que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso».

Además advirtieron que el uso no autorizado de la fuerza en ambos países vulnera el derecho internacional y carece de aval del Congreso estadounidense.

Reconoce

Por otra parte, en la misiva los legisladores reconocieron que el Gobierno mexicano ha incrementado de forma significativa la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Subrayaron que cualquier intervención violaría la soberanía de un país con el que Estados Unidos mantiene profundos vínculos históricos.

«México ha incrementado drásticamente su cooperación con Estados Unidos» aunado a que dicha acción violaría la soberanía del país con quien, afirma, ha compartido «vínculos familiares y fronterizos de larga data».

«Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha inaugurado», -se lee en el documento-.

Destacaron acciones de México en materia de seguridad como sucedió en febrero del 2025 cuando el Gobierno de México extraditó a 29 personas buscadas en EE.UU.

Como se sabe, por presuntos vínculos con cárteles. Así como meses después ocurrió nuevamente el envió de 26 reclusos ligados a altos cargos en cárteles de la droga.

Esfuerzos

Reconocieron que México «aún enfrenta desafíos políticos y de estado de derecho que amenazan su progreso». Sin embargo, dijeron que gracias a los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum, México ha:

Reforzado la inteligencia para combatir el crimen organizado y reducido significativamente los niveles de homicidios además de las mayores incautaciones de fentanilo en la historia de México.

Además, dicen que Sheinbaum ha colaborado con el poder legislativo para prohibir la producción, distribución y adquisición de fentanilo y sus precursores químicos.

Los congresistas demócratas añadieron que «cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de este país destruiría la confianza…»

«.., debilitaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría la eliminación de las drogas en las comunidades que representamos».

También hicieron un llamado a que la política estadounidense reconozca este progreso mexicano en el combate al narcotráfico.

Así como la cooperación bilateral entre ambos países, que aseguran, aumenta la capacidad de aplicación de la ley y obtiene resultados.

Legisladores demócratas de #EEUU envían carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se oponen al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela, y a cualquier amenaza de acción militar en México@Radio_Formula 📻 104.1FM – 1500 AMhttps://t.co/iVGCs3eGna — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 10, 2026

Seguridad

Detallaron que una acción militar contra México también «socavaría» el esfuerzo de EU de décadas por abordar los intereses de seguridad compartidos.

Esto es, el tráfico de armas, drogas ilícitas, personas y otros tráficos a través de la frontera estadounidense.

Finalmente los firmantes solicitaron que la administración de Trump se comprometa a «no realizar ninguna acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin la autorización del Congreso».