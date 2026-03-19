Clara Brugada Entrega Tarjetas del Programa Hombres Bienestar

La jefa de Gobierno Clara Brugada inició la entrega de apoyos para hombres de 60 a 64 años en la en la Ciudad de México

Regeneración, 18 de marzo de 2026.– La jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó una entrega masiva de tarjetas en la Ciudad de México. Veinte mil hombres de entre 60 y 64 años recibieron el plástico del programa Hombres Bienestar.

El evento tuvo lugar en la Plancha del Zócalo ante miles de ciudadanos de las dieciséis alcaldías. Esta acción representa la primera fase de dispersión de recursos para el presente año 2026.

La mandataria busca fortalecer la red de protección social para los varones en la capital del país. Su administración prioriza la atención directa de los sectores que más necesitan este respaldo financiero.

El programa pretende cubrir un vacío en los apoyos gubernamentales destinados a este rango de edad. Esta iniciativa refuerza el compromiso estatal con la seguridad económica de los adultos mayores varones.

Presupuesto histórico para la seguridad social masculina

El gobierno capitalino destinó una inversión de mil 700 millones de pesos para este programa social. Esta cifra posiciona a Hombres Bienestar como el segundo proyecto con mayor presupuesto en la urbe.

Los recursos garantizan que cada beneficiario reciba su apoyo de manera puntual cada dos meses. «Este año estamos destinando para este programa de Hombres Bienestar mil 700 millones de pesos», resaltó Brugada.

Los beneficiarios recibirán un pago de 3 mil pesos bimestrales para cubrir sus necesidades básicas primordiales. Este apoyo local funciona como un puente económico vital antes de ingresar a la pensión federal universal.

Al cumplir los 65 años los ciudadanos recibirán el doble de recursos por parte del Gobierno Federal. La Ciudad de México se consolida como un referente nacional en la implementación de políticas sociales.

Metas de cobertura y universalidad para el 2026

El programa contempla una meta de 154 mil beneficiarios para el cierre del presente ciclo anual. Brugada destacó que durante el año 2025 se logró apoyar a 77 mil personas en la capital.

Este año se pretende duplicar la cifra de ciudadanos inscritos en el padrón oficial de beneficiarios. «La meta en 2026 es cubrir 154 mil apoyos» para los hombres que cumplen los requisitos básicos.

Los brigadistas territoriales continúan realizando registros casa por casa para integrar a más interesados al programa. La jefa de Gobierno busca que el beneficio crezca anualmente hasta alcanzar la universalidad total del apoyo.

Este esquema asegura que nadie se quede atrás en el acceso a sus derechos sociales fundamentales. Los pagos se realizan mediante transferencias electrónicas para garantizar la máxima transparencia en el uso del dinero.

Reconocimiento al trabajo de cuidados y equidad

Brugada hizo un llamado especial a los miles de hombres reunidos durante el acto oficial. Pidió a los asistentes reconocer el trabajo de cuidados que realizan las mujeres de manera cotidiana.

«Reconozcan el trabajo de las mujeres de la Ciudad de México», solicitó la mandataria a la audiencia. Los hombres presentes se pusieron de pie en señal de acuerdo con esta importante propuesta social.

La funcionaria enfatizó que este programa complementa los apoyos que la Federación otorga a las mujeres. Se diseñó para que los varones capitalinos también cuenten con una protección económica básica garantizada.

Esta visión de equidad busca equilibrar las oportunidades de bienestar para todos los géneros por igual. El gobierno capitalino impulsa un cambio cultural que valore el esfuerzo doméstico en todas las familias.

Base legal y derechos sociales constitucionales

Tomás Pliego Calvo subrayó que los apoyos están protegidos por la Constitución de la Ciudad de México. El secretario de Atención Ciudadana recordó que el principio del mínimo vital es ahora una ley vigente.

«La Ciudad de México se mantiene como referente nacional en programas sociales», señaló el funcionario estatal. Esta estructura legal impide que futuros gobiernos retiren estas conquistas ciudadanas logradas por la población.

La jefa de Gobierno participó activamente como diputada constituyente en la creación de estas normas legales. El registro territorial permite identificar de manera efectiva a quienes requieren el ingreso a estos programas.

Se garantiza que la entrega de tarjetas sea directa y sin intermediarios de ningún tipo. Los derechos sociales en la capital son ahora una realidad tangible para miles de familias mexicanas.