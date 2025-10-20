Clara Brugada inaugura Megaclase de inteligencia artificial

La jefa de gobierno, Clara Brugada impulsa la democratización del conocimiento tecnológico en la Ciudad de México

RegeneraciónMx, 19 de octubre de 2025.- El parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, se transformó en una gran aula al aire libre donde más de dos mil personas participaron en una megaclase de inteligencia artificial.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el objetivo es democratizar el acceso a la tecnología y acercar el conocimiento digital a toda la población.

“Queremos que la innovación se construya desde la gente, con la gente y para la gente. Así aseguramos una revolución tecnológica con enfoque humano”, afirmó Brugada.

La mandataria subrayó que la tecnología no debe concentrarse en unos pocos, sino convertirse en una herramienta colectiva que genere oportunidades y reduzca las brechas sociales.

Brugada explicó que Azcapotzalco tiene todo el potencial para consolidarse como un polo tecnológico de la capital, por su ubicación estratégica y su comunidad científica y empresarial.

Por ello, decidió realizar la megaclase en el parque Tezozómoc como un primer paso hacia la formación de miles de personas en competencias digitales e inteligencia artificial.

“Queremos que esta sea la primera de muchas clases, con más aprendizaje e inspiración para seguir transformando nuestra ciudad”, señaló la jefa de Gobierno.

Durante el evento, especialistas de OpenAI, Nvidia y Platzi ofrecieron charlas sobre los fundamentos de la inteligencia artificial y su aplicación en la vida cotidiana.

Convertimos la #CapitalDeLaTransformación en una gran aula abierta al futuro con la Mega Clase de Inteligencia Artificial más grande del país. Vamos a democratizar la tecnología para que estudiantes, jóvenes y trabajadores tengan acceso al conocimiento y a las oportunidades que… pic.twitter.com/vnlqy76kvn — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 19, 2025

Jóvenes y adultos aprendieron cómo estas herramientas pueden mejorar procesos educativos, productivos y sociales en diferentes entornos laborales y comunitarios.

La actividad dio inicio a la Semana Digital de la Ciudad de México, que incluirá más de 400 eventos enfocados en innovación, tecnología y desarrollo de habilidades digitales.

Con este tipo de acciones, el Gobierno capitalino busca impulsar una ciudadanía más preparada y consciente del impacto de la inteligencia artificial en el futuro inmediato.