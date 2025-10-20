Lex Ashton permanecerá en prisión por homicidio en el CCH Sur

Lex Ashton, el joven de 19 años continuará su proceso en el Reclusorio Oriente tras audiencia judicial

RegeneraciónMx, 19 de octubre de 2025.- Lex Ashton, acusado del homicidio de un estudiante del CCH Sur y de causar lesiones a un trabajador, permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente.

Un juez de control determinó que, aunque se modificó su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a justificada, deberá seguir en prisión mientras continúa su proceso penal.

La audiencia se realizó este domingo en las salas orales de Doctor Lavista, donde la defensa del joven solicitó que fuera trasladado a un Centro de Rehabilitación Mental.

El argumento principal de los abogados fue que Ashton enfrenta problemas psicológicos que requerirían atención médica especializada fuera del penal. Sin embargo, la petición fue rechazada por el juez.

Lo que pasó con Lex Ashton

El estudiante, de 19 años, está acusado de homicidio calificado y lesiones, delitos por los cuales enfrenta cargos derivados de los hechos ocurridos el 8 de mayo en el CCH Sur.

Aquel día, un joven estudiante perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca dentro del plantel. Un trabajador del colegio también resultó herido al intentar intervenir.

El caso generó indignación entre la comunidad universitaria, que exigió mayor seguridad en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Tras su detención, Ashton fue vinculado a proceso y trasladado al Reclusorio Oriente, donde permanecerá hasta que concluya la etapa de investigación complementaria.

La defensa informó que promovió un juicio de amparo para solicitar la revisión de la medida, argumentando que el imputado requiere tratamiento psiquiátrico.

Sin embargo, el Ministerio Público insistió en que el acusado representa un riesgo de fuga y que su permanencia en prisión garantiza el desarrollo adecuado del proceso.

El Poder Judicial de la Ciudad de México indicó que las audiencias continuarán en las próximas semanas y que se dará seguimiento al estado de salud mental del acusado.