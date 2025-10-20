Claudia Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla tras lluvias: “La ayuda llegará sin intermediarios”

La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió comunidades afectadas en la Sierra Norte de Puebla y garantizó apoyo directo a las familias damnificadas

RegeneraciónMx, 19 de octubre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este domingo el municipio de Pantepec, Puebla, una de las zonas más afectadas por las lluvias recientes que golpearon cinco estados del país.

Durante su recorrido, la mandataria supervisó las labores de limpieza, apertura de caminos y atención a familias damnificadas, acompañada del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y autoridades locales.

Sheinbaum aseguró que la ayuda del Gobierno Federal se entregará de manera directa, sin intermediarios, a las familias que perdieron su vivienda, cosechas o bienes básicos por las inundaciones.

“Vamos a seguir entregando despensas y apoyos económicos para quienes lo perdieron todo. Nadie se quedará sin ayuda”, expresó ante los habitantes del refugio temporal de El Carrizal.

Foto: Presidencia

La presidenta explicó que ya se realiza un censo casa por casa para conocer la magnitud de los daños y determinar los montos de apoyo según el nivel de afectación.

Detalló que los hogares con pérdida total recibirán un apoyo mayor, mientras que aquellos con daños parciales obtendrán una compensación proporcional para su recuperación.

Además, el Gobierno Federal repondrá enseres domésticos como estufas, colchones, refrigeradores y otros artículos esenciales destruidos por el agua.

“También vamos a reparar escuelas y clínicas. Nada se quedará sin arreglo, poco a poco vamos a salir adelante”, afirmó la presidenta durante su recorrido.

El gobernador Armenta agradeció el respaldo de la Federación y destacó el trabajo coordinado con el Ejército y la Marina en las labores de rescate y limpieza.

Con esta visita, Sheinbaum concluyó su sexto día de recorridos por las regiones afectadas en Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde reiteró su compromiso con las familias damnificadas.

En redes sociales, la mandataria compartió imágenes del recorrido y agradeció al pueblo de Pantepec por su solidaridad ante la emergencia provocada por las lluvias.