Total certidumbre a inversión privada en México: Sheinbaum

Portafolio de inversión extranjera directa a México alcanza los 293 mil millones de dólares con cuidado ambientales, laboral y soberanía

Regeneración, 15 de enero de 2025. La presidenta subrayó que existe total certidumbre para la inversión privada en México, tanto nacional como extranjera.

Sheinbaum explícitamente expresó nuestra querencia por la inversión privada, –en todas sus modalidades (ndlr)-.

«Primero, es muy importante, porque hay esta idea de que “no hay certidumbre para la inversión”, que han manejado algunos.

«Hay certidumbre para la inversión, toda la certidumbre. En México queremos que haya inversión privada».

De esa manera atajó en primer lugar la insidia de las campañas de desinformación de las élites.

Sheinbaum

«Por supuesto, debe cumplir con las disposiciones ambientales y con las disposiciones de desarrollo nacional», precisó sobre cualquier inversión.

Seguidamente ejemplificó que no puede haber una empresa que «consuma mucha agua en un lugar donde no hay mucha agua».

Además, dicha inversión «con una distribución territorial que permita el desarrollo de todas las regiones del país».

Si queremos México

Pero en México queremos inversión privada, reiteró en el contexto de la inversión de Pilgrim’s.

Al respecto, en particular, apuntó como ejemplo:

«… tiene inversión ya en México. Y esta apuesta, digamos»…»esencialmente para el mercado interno, es porque les ha ido bien».

«… y porque saben que invertir en México es seguro y les permite seguir avanzando» remarcó.

Alimentos

Evidentemente, nosotros queremos garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía —que es un concepto más amplio— con estas empresas y también con la producción local.

Esto es, con la que hacen los pequeños productores a través de no solamente producción de granos, sino también producción animal.

Entonces, son las dos partes: tanto la producción agropecuaria industrial, industrializada, como los pequeños productores que queremos que también vivan bien de la producción que realizan.

Entonces, claro que contribuye al Plan México y contribuye a la autosuficiencia alimentaria del país, para ya no estar importando particularmente el alimento relacionado con el pollo.

Cifras Sheinbaum

Desde Palacio Nacional se precisó que la inversión extranjera directa en México es de 293 mil millones de dólares.

Misma que incluye los anuncios de esta misma semana 2 mil 300 millones de dólares. Esto es mil 300 millones de dólares de Pilgrim’s Pride y otra inversión de General Motors por mil millones de dólares.

Hoy anunciamos inversiones importantes para el país; la transformación da certidumbre.

Por otra parte, se destaca que la trasnacional señaló, por su parte, que se trata de una inversión extranjera que le apuesta, precisamente al mercado interno.

«Estamos generando 4 mil empleos directos, más de 4 mil ―de hecho― empleos directos, que tienen dos características:

«Primero. Son empleos que llevan a las comunidades rurales donde ―ustedes saben― no es fácil generar empleos; entonces, nosotros estamos generando empleos en estas regiones.

«Segundo. Además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca; que se creen nuevos supervisores, nuevos gerentes, y que puedan formar una carrera en la compañía».

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim's Pride, reafirmó su compromiso con México y detalló que esta empresa, que tiene 38 años en el país, invertirá mil 300 millones de dólares hasta 2030.



Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim's Pride, reafirmó su compromiso con México y detalló que esta empresa, que tiene 38 años en el país, invertirá mil 300 millones de dólares hasta 2030.

Inversión

La inversión privada extranjera de la pollera es mil 300 millones de dólares en los siguientes 5 años, de los cuales:

Por una parte, 200 millones de dólares a Durango y Coahuila, para modernizar e instalar plantas de paneles solares y una planta de generación de biogás.

Además, 150 millones de dólares en Querétaro e Hidalgo, también con la modernización.

De igual manera, 950 millones de dólares a Veracruz para duplicando la capacidad productiva de alimento y las plantas incubadoras, en una primera fase.

En la siguiente fase una planta procesadora nueva, completa. Y posteriormente, en la zona del Istmo, en Tehuantepec, una planta de alimentos nueva y una incubadora nueva.

En la zona de Campeche, incrementando la capacidad productiva . Y en Yucatán, duplicando la capacidad actual.