Claudia Sheinbaum llama a las Fuerzas Armadas a rechazar la corrupción y ser ejemplo nacional

Durante ceremonia en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la honestidad es el valor fundamental de la soberanía

RegeneraciónMx, 4 de octubre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a las Fuerzas Armadas a mantener la honestidad como principio rector y rechazar cualquier acto de corrupción dentro de las instituciones del Estado.

Durante la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México, realizada en el puerto de Veracruz, la mandataria subrayó que “defender la soberanía requiere valores, y las fuerzas armadas los tienen”.

Sheinbaum inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano y encabezó la ceremonia junto a mandos navales, militares y autoridades civiles, donde resaltó la lealtad y el deber como pilares del servicio público.

El mensaje presidencial se da en medio de investigaciones por presuntos vínculos de mandos navales con una red criminal dedicada al contrabando de combustibles mediante fracciones arancelarias falsas.

Frente a ese contexto, la presidenta afirmó que “la corrupción es una traición a todos los valores” y pidió a los integrantes de las instituciones armadas “honrar la honestidad como principio de vida”.

Añadió que la verdadera valentía no sólo implica enfrentar el combate, sino actuar con rectitud cuando nadie observa y servir de ejemplo para la familia y la nación.

Sheinbaum reconoció la labor del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, y del general Ricardo Trevilla Trejo, de la Defensa Nacional, por su entrega y patriotismo.

Destacó que la Marina no sólo protege costas, sino que también combate ilícitos, impulsa la ciencia y apoya al pueblo en emergencias mediante el Plan Marina.

La ceremonia incluyó también el 201 aniversario de la Constitución Federal de 1824, documento que estableció los tres poderes de la nación y los principios republicanos del país.

Finalmente, se realizaron ejercicios tácticos y un desfile conmemorativo en el centro de Veracruz, donde participaron autoridades federales y estatales, además de personal naval y militar.