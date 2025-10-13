Claudia Sheinbaum promete apoyo total a damnificados por lluvias; realiza recorridos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se dará la atención inmediata y transparencia en la información sobre desaparecidos en cinco estados afectados

RegeneraciónMx, 12 de octubre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó atención a todas las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado cinco entidades del país en los últimos días.

Desde el Centro de Comando Permanente en Poza Rica, Veracruz, afirmó que el gobierno federal trabaja para restablecer el acceso a comunidades incomunicadas y atender a quienes perdieron sus hogares.

Sheinbaum reconoció la desesperación de miles de damnificados, pero aseguró que ninguna familia quedará sin apoyo. “Sabemos la angustia, pero los vamos a atender a todos”, expresó.

La mandataria explicó que se establecieron dos puentes aéreos para trasladar alimentos, agua y atención médica a zonas aisladas. Además, se avanza en la reparación de carreteras y puentes colapsados.

Indicó que la Secretaría de Bienestar iniciará un censo casa por casa para identificar daños y distribuir apoyos económicos y materiales, principalmente en Veracruz, donde hay severos estragos.

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, informamos que los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por lluvias en comunidades donde ya establecimos puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos; también trabajamos para restablecer caminos. En… pic.twitter.com/dmpbfRqLTm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

Recorre Claudia Sheinbaum zonas afectadas

En su recorrido por Puebla y Veracruz, Sheinbaum fue acompañada por las autoridades locales y fuerzas armadas que implementan los planes DN-III-E y Marina en labores de rescate y limpieza.

Subrayó que la información sobre personas fallecidas y desaparecidas se dará de manera transparente. Invitó a quienes buscan a familiares a comunicarse al número 079 para recibir orientación.

La presidenta anunció que continuará visitando los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro para supervisar las acciones de auxilio y garantizar la entrega directa de apoyos.

Hasta el momento, el gobierno federal reporta 44 personas fallecidas y más de un centenar de municipios afectados, con brigadas trabajando en la apertura de caminos y retiro de escombros.

“Vamos a seguir informando todos los días. Nadie quedará desamparado”, reiteró Sheinbaum, al destacar que más de nueve mil elementos federales participan en las labores de emergencia.