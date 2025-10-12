Familiares de Omar “N” aseguran que acusaciones son una represalia económica

La hermana del exfutbolista, Omar “N”, afirma que el caso judicial surge tras una disputa por un préstamo millonario

RegeneraciónMx, 12 de octubre de 2026.- Daniela Bravo Tordecillas, hermana del exjugador de Chivas, Omar “N”, afirmó que la denuncia por abuso sexual infantil responde a un conflicto económico con familiares de su expareja sentimental.

En conferencia de prensa, sostuvo que su hermano fue víctima de fraude luego de prestar seis millones de pesos al hermano de su expareja, dinero que nunca fue devuelto.

Aseguró que la acusación penal surgió poco después de que Omar interpuso una demanda mercantil para recuperar el préstamo, y que ahora analizan iniciar una acción penal por fraude.

Bravo Tordecillas indicó que las fechas señaladas en la denuncia no coinciden, ya que el 10 de mayo de 2019 el exjugador se encontraba en Los Mochis visitando a su madre enferma.

Mencionó que existen fotografías, videos y comprobantes de viaje que prueban la estancia de Omar en Sinaloa, los cuales fueron presentados ante el juez, pero no considerados por la autoridad.

Explicó que incluso se permitió la revisión forense de su teléfono para validar la autenticidad de las imágenes y sus fechas, sin embargo, la defensa afirma que dichas pruebas fueron desestimadas.

La hermana del exfutbolista también cuestionó la validez de las capturas de pantalla y del video presentados por la parte acusadora, pues considera que muestran indicios de manipulación digital.

Así va el caso de Omar “N”

Por su parte, el abogado defensor, Leobardo Treviño, aseguró que el proceso será llevado con apego a derecho y que su cliente tiene derecho a un juicio justo y al debido proceso.

Treviño, exfuncionario del gobierno de Jalisco, señaló que aún analizan interponer una apelación para buscar la libertad provisional de su cliente mientras avanza la investigación judicial.

Omar “N” permanecerá seis meses en prisión preventiva, mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco cuenta con un mes para presentar pruebas complementarias sobre la acusación en su contra.