Nicolás Maduro critica el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

El mandatario venezolano. Nicolás Maduro aludió a la opositora llamándola “la Sayona”, en referencia a una figura demoníaca del folclor local

RegeneraciónMx, 12 de octubre de 2025.- Durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena, el presidente Nicolás Maduro descalificó a María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Sin mencionarla directamente, el mandatario citó una encuesta y afirmó que “noventa por ciento del pueblo repudia a la bruja demoníaca de la Sayona”, expresión usada por el chavismo para referirse a Machado.

La Sayona es una figura legendaria del folclor venezolano, un espíritu que castiga a los infieles y simboliza la venganza. Maduro utilizó esa metáfora para cuestionar la legitimidad del premio.

El reconocimiento internacional a Machado ha generado controversia en Venezuela. Sus críticos señalan su historial de respaldo a una posible intervención militar extranjera contra el gobierno chavista.

Machado, representante del ala más radical de la oposición, ha pedido en diversas ocasiones a países como Estados Unidos e Israel ejecutar acciones militares en Venezuela.

En su discurso, Nicolás Maduro insistió en que su gobierno busca una “paz con libertad, soberanía e independencia”, rechazando lo que calificó como la “paz de los imperios y de las ruinas”.

🔴🇻🇪 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interviene en la movilización en defensa de la soberanía y la paz que se realiza en Caracas.



📌 Hoy, una vez más, hoy estamos viendo la confrontación entre dos mundos, el mundo de ellos, los imperialistas con sus ambiciones, con… pic.twitter.com/u5huDAAgzv — Extra News Mundo (@extranewsmundo) October 12, 2025

También advirtió sobre la presencia militar estadounidense en el Caribe, que incluye destructores, aviones de combate y un submarino nuclear, operación que Washington atribuye al combate contra el narcotráfico.

El presidente denunció que dicha movilización constituye una amenaza directa contra su país, mientras que Machado, paradójicamente, ha celebrado públicamente el despliegue militar estadounidense.

Nicolás Maduro afirmó que el “noventa por ciento del pueblo repudia cualquier intento de invasión” y que “un ochenta por ciento está dispuesto a defender la patria con dignidad y coraje”.

Con estas declaraciones, el mandatario venezolano convirtió la entrega del Nobel en un nuevo capítulo de confrontación política y retórica dentro del país.