Claudia Sheinbaum reafirma la defensa de la soberanía durante el desfile militar del Día de la Independencia

La presidenta, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la unidad nacional y el papel de las mujeres en la historia y el presente de México

RegeneraciónMx, 16 de septiembre de 2025.- En el desfile militar conmemorativo del Día de la Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que México es un país fuerte gracias a su pueblo y a su historia compartida.

Frente al Zócalo capitalino, lleno de contingentes militares y navales, la mandataria afirmó que la independencia se sostiene cada día, siempre que exista un gobierno cercano y un pueblo consciente de su fuerza.

Durante su discurso, Sheinbaum criticó a sectores conservadores por recurrir históricamente al apoyo extranjero para desacreditar a México, comparando esas posturas con episodios del pasado que afectaron la soberanía nacional.

La Presidenta recordó a los héroes y heroínas que encabezaron la lucha por la libertad, subrayando especialmente la participación de las mujeres en el proceso de independencia.

Al citar a José María Morelos y Pavón, señaló que la independencia no es solo romper cadenas, sino trabajar en la construcción de sociedades más justas y equitativas.

Claudia Sheinbaum reitera valor de la soberanía nacional

Claudia Sheinbaum aseguró que defender la soberanía implica acciones constantes: en las comunidades rurales, en las fábricas, en las escuelas y en las ciudades, siempre con la participación activa de cada generación.

Entre los avances de su primer año de gobierno, mencionó la reforma constitucional que refuerza la soberanía nacional y el rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos del país.

También destacó la elección del Poder Judicial como medida clave para garantizar que la justicia sea aplicada sin distinciones y de manera igualitaria para todos los ciudadanos.

En el evento, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, llamó a la unión social para combatir problemas como delincuencia, adicciones, violencia y discriminación.

El desfile inició con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, con un papel destacado de las mujeres: más de cinco mil participaron entre los 16 mil elementos presentes.