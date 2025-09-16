Tyler Robinson acusado por asesinato de Charlie Kirk; fiscal buscará la pena de muerte

El joven de 22 años, Tyler Robinson enfrenta siete cargos tras el homicidio del influencer conservador y aliado político de Donald Trump en Utah.

RegeneraciónMx, 16 de septiembre de 2025.- El fiscal de Utah, Jeff Gray, anunció que Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado formalmente por homicidio agravado y otros delitos relacionados con la muerte de Charlie Kirk.

Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre durante un evento universitario en Utah, tras recibir un disparo en el cuello con un rifle de mira telescópica.

De acuerdo con las autoridades, Robinson atacó desde un tejado y fue detenido tras 33 horas de persecución. Ahora enfrenta siete cargos criminales, incluido homicidio agravado.

El fiscal Gray explicó que la acusación considera el asesinato como un delito capital, por haberse cometido con intención clara y poniendo en riesgo la vida de más personas.

Si es hallado culpable, la fiscalía solicitará la pena de muerte, decisión que también coincide con la postura expresada por el expresidente Donald Trump tras el crimen.

“Es una decisión independiente, basada únicamente en las pruebas y en la gravedad de los hechos”, señaló Gray durante su declaración a los medios de comunicación locales.

El caso generó polémica política luego de que el director del FBI, Kash Patel, enfrentara críticas tras detener a un sospechoso equivocado, liberado pocas horas después del arresto.

En paralelo, la Casa Blanca informó que investigará un supuesto movimiento radical de izquierda catalogado como “terrorismo doméstico”, lo que provocó preocupación entre sectores opositores.

Algunos críticos advirtieron que esta narrativa podría ser usada para reprimir voces políticas contrarias, mientras el juicio de Robinson continúa avanzando en las cortes de Utah.