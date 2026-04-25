Claudia Sheinbaum se reúne con la directora de Petrobras

Sheinbaum se reunió con Magda Chambriard, con el fin de que Petrobras trabaje con Pemex en hidrocarburos y biocombustibles

Regeneración, 24 de abril 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevó a cabo una reunión con Magda Chambriard, la líder de la empresa estatal brasileña Petrobras, donde decidieron avanzar en una alianza con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el ámbito de hidrocarburos y biocombustibles.

Reunión

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración…

…producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, comentó Sheinbaum en un mensaje que compartió en redes sociales.

En representación de México, a la reunión asistieron la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez.

Por parte de Brasil, además de Chambriard, estuvieron otros directores de la empresa petrolera.

Conversaciones

Este encuentro ocurrió después de conversaciones iniciales entre Sheinbaum y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En esas conversaciones se discutió sobre una posible cooperación en energía entre los dos países.

En este contexto, también se planea una visita oficial de la presidenta mexicana a Brasil, que se espera para mayo.

El 24 de marzo, Sheinbaum afirmó que su administración estaba considerando una posible alianza energética con Petrobras, propuesta por Lula da Silva.

Anunció que los líderes de Pemex y Petrobras tendrían una reunión en abril para evaluar los aspectos técnicos y económicos del proyecto.

Colaboración

En ese momento, la presidenta señaló que la reunión entre ambas empresas sería “fundamental” para identificar oportunidades de colaboración.

Particularmente en los campos de exploración y producción en aguas profundas, un área clave para ambas compañías petroleras.

Sheinbaum también indicó que hay interés por parte de México en aprender sobre la industria brasileña del etanol.

El análisis de esta alianza se suma a los intercambios técnicos que han tenido México y Brasil en los últimos meses.

Vicepresidente

Esto siguió a la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, al país a finales de 2025.

La colaboración potencial entre Pemex y Petrobras podría facilitar una cooperación estratégica entre dos de las principales empresas petroleras estatales del continente.

Esto sucede en un momento en que México busca estabilizar su producción de petróleo, avanzar hacia la autosuficiencia y diversificar su matriz energética.