Sitio mágico hecho por constructores de la ciudad y el cielo

Lugar familiar con albercas. Comer y pueblear como dios manda: Recreativo Los Arcos, S. Cuautlalpan, Tepotzotlán, Edomex

Regeneración, 25 de abril de 2026. Manos esforzadas de familia de trabajadores ofrecen un excelente menú y el corazón a manos llenas.

Construyen casas, son obreros en las ciudades y que en sus pueblos realizan sueños propios.

Centro Recreativo Los Arcos

El conocido Tepozotlán, precisamente en los linderos de antaño: «Después de Cuautitlan, todo es pueblo…»

Y, de eso hablamos: de Pueblear, de venir a Tepotzotlán y hacer honores a las manos esforzadas de la Patria que a la vera del río ofrecen alberca, chapoteadero, asador si llevas tu comida, un comida excelente, acampar…

El Centro Recreativo Los Arcos es un esfuerzo familiar, con todas las comodidades de lo rústico y resuelto con ingenio, con creatividad.

Se ubica en Santiago Cuautlalpan, precisamente en la Ruta de Pueblos Mágicos de Tepozotlán, Estado de México.

El sol sale para todos

Ofrecen, chapulines, truchas, pulque, carnita azada, antojitos, pancita entre otros productos, insisto, realmente buenos.

Los gordita y las quesadillas riquísimas, y las salsas son todo lo que se puede pedir de bueno para disfrutar totalmente.

Además de bebestibles naturales y bebidas refrescantes.

En si la entrada es sin costo. Hay una decena de mesas con sombrillas en en el jardín rodeado de flores y otra zona cubierta con el servicio completo.

La aportación por el uso de las albercas es de 50 pesos y cuentan con trajes de baño, inflables, llantas y accesorios diversos. Entendí que igual si se lleva comida propia para preparar se aporta una cantidad igual.

Además de chuchulucos y dulces varios para mayor alegría del paladar.

Se trata de bañarse, descansar, los domingos ameniza un trovador… se pueden hacer eventos. El sitio en 13 de Septiembre 31, 54650 Santiago Cuautlalpan, Méx., México.

Pregunte, sin duda alguna al 55 5437 8811 y agende su evento, su visita, convite, festejo de boda – o de divorcio- ¡15 años!

Valores mexicanos

Sorprendentemente entran a vender productos que el centro recreativo ofrece. Y le pregunto por qué a Javier Ramírez, capitán del barco enraizado en el verde:

-«El sol sale para todos», me contesta.

Entonces ese esfuerzo de manos trabajadoras genera empleos y apoya a quienes del mismo pueblo se hacen su propio empleo. Eso se llama nobleza.

Son décadas de trabajo y experiencia acumulada en un sitio muy fresco ubicado a la vera del rio.

«Ser autosuficientes, por que nada en la vida está comprado, esa es la filosofía que me enseñó mi padre»– Dice Javier Ramírez.

Esto para explicar que el Centro Recreativo Los Arcos se construye con esfuerzo propio y buscando la verdadera autonomía.

Descansar

«El rio nace de un ahuehuete», cuenta Ramírez. Se trata del rio de Tepotzotlán que corre en la colindancia del predio, lo cual hace que el sitio sea un verdadero jardín.

Cabe destacar que en las opiniones en redes el Centro Recreativo Los Arcos «es conocido principalmente por ser un espacio familiar de descanso que combina la cocina campestre con el esparcimiento al aire libre.»

Los visitantes lo describen como «un lugar tranquilo y rústico, ideal para convivencias familiares».

Y es que se comenta mucho sobre su cocina campestre, destacando que «la comida es rica y a precios accesibles».

¡Y ciertamente los precios son accesibles!, gran chido detalle de la familia Ramírez –¿Qué más se puede pedir?-

Clamor

Este recreativo ideal para proclamar aquella poesía universal que dice:

Artículo 2.

Queda decretado que todos los días de la semana,

inclusive los martes más grises,

tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo.

Artículo 3.

Queda decretado que, a partir de este instante,

habrá girasoles en todas las ventanas,que los girasoles tendrán derecho

a abrirse dentro de la sombra;

y que las ventanas deben permanecer el día entero

abiertas para el verde donde crece la esperanza… (T. de Melo)

Santiago Cuautlalpan

Cabe destacar que en Santiago Cuautlalpan la fiesta Patronal es el 25 de julio Es la celebración más grande en honor a Santiago Apóstol.

Lo más emblemático es la Gran Cabalgata, una tradición con más de 30 años donde cientos de jinetes recorren el pueblo. También se elaboran portadas florales artesanales en el atrio de la parroquia.

Asimismo, en la región se habla de historias sobre dinero escondido, campanas encantadas y la presencia de seres mágicos en los cerros cercanos, como el cerro Jorobado.