Probable fenómeno El Niño entre mayo y julio

La organización de medición climática OMM presentó su informe, con las predicciones para la siguiente temporada de calor y lluvias

Regeneración, 24 de abril 2026– De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se anticipa que a partir de mitad de 2026 se desarrollará un fenómeno de El Niño que impactará en los patrones globales de temperatura y precipitaciones.

Informe

El informe climático mensual global más reciente de la OMM indica un cambio evidente en el océano Pacífico ecuatorial:

Las temperaturas de la superficie marina están subiendo rápidamente, lo que sugiere un posible regreso a las condiciones de El Niño entre mayo y julio de 2026.

Las previsiones apuntan a que habrá un «dominio casi global de temperaturas de la superficie terrestre superiores a lo habitual» en el siguiente trimestre.

Además de variaciones regionales en los patrones de lluvias.

Periodo

“Tras un período de condiciones neutrales a principios de año, los modelos climáticos coinciden en gran medida y existe una alta confianza en el inicio de El Niño.

Seguido de una mayor intensificación en los meses posteriores”, afirmó Wilfran Moufouma Okia, director de predicción climática de la OMM.

“Los modelos indican que podría tratarse de un evento importante, pero la denominada barrera de predictibilidad primaveral…

…supone un desafío para la certeza de los pronósticos en esta época del año. La confianza en los pronósticos generalmente mejora después de abril”, asegura.

Fases opuestas

El Niño y La Niña son fases opuestas de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), uno de los patrones climáticos más influyentes del planeta.

Estos fenómenos alteran el clima mundial, afectando las lluvias, las sequías y los eventos extremos en diferentes regiones.

Gobiernos, organizaciones humanitarias, gestores de recursos hídricos y agricultores dependen de pronósticos precisos y oportunos de ENSO para anticipar y responder a los riesgos.

La manifestación de El Niño se distingue por un aumento en la temperatura de la superficie oceánica en el Pacífico ecuatorial central y oriental.

Suele manifestarse cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses.

Término

La OMM no utiliza el término «super El Niño» ya que no forma parte de las clasificaciones operativas estandarizadas.

Los eventos de El Niño alteran los patrones de temperatura y precipitación en diversas áreas y, en general, causan un calentamiento del clima global.

No hay evidencia que sugiera que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los fenómenos de El Niño.

Cada evento de El Niño es singular en su evolución, patrón espacial e impactos.

Predicciones

Para la temporada de mayo a julio, se anticipa que las temperaturas de la superficie terrestre superen los niveles habituales en casi todas las regiones.

La OMM publicará su siguiente actualización sobre El Niño/La Niña a finales de mayo.

Esto brindará una referencia más sólida para la toma de decisiones durante el período de junio a agosto y posteriormente.