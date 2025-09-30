Muere mexicano M. Ángel García Hernández, herido de bala en Dallas

Mexicano en instalaciones del ICE recibió un impacto de bala en el tiroteo del miércoles pasado en Dallas, falleció en el hospital

Regeneración, 30 de septiembre 2025– Una segunda víctima del tiroteo perpetrado la semana pasada contra un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Dallas, Texas, murió debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Así lo confirmó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés);

Una organización de defensa de los ciudadanos latinoamericanos en Estados Unidos, que indicó en un comunicado que esta segunda víctima mortal es Miguel Ángel García Hernández, herido durante el ataque.

https://twitter.com/i/status/1973065511094092015

Ataque solitario

El hombre armado que abrió fuego contra un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, aparentemente actuó solo.

El atacante, identificado como Joshua Jahn, tenía 29 años de edad.

El FBI afirmó que el tirador escribió «anti-ICE» en bala sin usar en ataque a oficina de migración en Dallas.

Buscaba “aterrorizar” a los agentes federales, dijeron funcionarios estadounidenses el jueves.

García Hernandez

El mexicano Miguel Ángel García Hernandez fue alcanzado por uno de sus disparos. El hombre, de 32 años, vivía en Estados Unidos desde los trece años.

Miguel Ángel García Hernández, inmigrante mexicano de 32 años y padre de familia, murió tras el tiroteo en un centro de ICE en Dallas. Otro detenido ya había fallecido y un tercero sigue hospitalizado.#Dallas #ICE #Tiroteo #Migrantes pic.twitter.com/sVMRThQft2 — NewsMx Tv Medio de Comunicación (@NewsMx_Tv) September 30, 2025

Se encontraba entre los tres detenidos que resultaron heridos de bala durante el ataque del 24 de septiembre. Falleció tras ser hospitalizado.

«Mi marido Miguel era un buen hombre. Era un padre cariñoso y aportaba mucho a nuestra familia», dijo su mujer, Stephany Gauffeny, según informó la organización.

«Habíamos comprado nuestra primera casa juntos y trabajaba muy duro cada día para asegurarse de que sus hijos tuvieran lo que necesitaban.

Su muerte es una tragedia que carece de sentido alguno y que nos ha dejado rotos», afirmó.

Investigación

La investigación preliminar sobre lo sucedido apunta que el sospechoso abrió fuego poco antes de las 6:40 (hora local) desde un edificio adyacente al centro de detención.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, anunció que el presunto atacante se había suicidado de un disparo antes de que fuera interceptado por las fuerzas de seguridad.

El salvadoreño Norlan Guzman Fuentes, de 37 años, murió durante el tiroteo, mientras que la tercera víctima sigue hospitalizada.

México

🕊️ #LaMañaneraDelPueblo | Sobre la muerte del mexicano en el tiroteo de ICE en Dallas, @Claudiashein informó que mantienen contacto con la familia y aseguró que, si deciden interponer una denuncia, recibirán todo el apoyo del gobierno. pic.twitter.com/WodT8PmbBt — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) September 30, 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en la mañanera de este martes que «Incluso se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá

Se está en contacto con la familia, en todos sentidos. Tanto apoyo económico, moral, y si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo», señaló la mandataria.