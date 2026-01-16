Colapso de segunda grúa en Tailandia: dos fallecidos

Una grúa que se derrumbó en la provincia de Samut Sakhon, Tailandia, sumándose al colapso de otra grúa sobre un tren

Regeneración, 15 de enero 2026– Una grúa de construcción se vino abajo sobre una carretera elevada cerca de Bangkok, causando la muerte de dos personas el jueves, un día después de que otra grúa se precipitara sobre un tren que estaba en movimiento en el noreste de Tailandia, lo que resultó en la muerte de 32 personas.

🏗️ || En #Tailandia 🇹🇭, otra grúa de construcción cayó, ahora sobre la carretera elevada cerca de Bangkok, dejando como saldo dos personas fallecidas.



El primer caso sucedio el día de ayer miércoles 14 de enero, cuando una grúa se derrumbó sobre un tren de pasajeros en… pic.twitter.com/I1h6Si2NCX — Diario de Puebla (@DiariodePuebla) January 16, 2026

Contratos cancelados

Los dos trágicos incidentes hicieron que el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, anunciara que cancelaría los contratos de los contratistas implicados.

Los trabajos en una expansión de la autopista Rama 2 han sido notorios por los accidentes de construcción, algunos de los cuales han sido mortales.

La grúa se colapsó por la mañana en la provincia de Samut Sakhon, aplastando a dos vehículos en los restos.

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, comunicó que dos personas habían perdido la vida.

#CirculaEnRedes📲| De nuevo en Tailandia. 🔴 A un día de que una grúa se desplomara en el país asiático dejando más de 30 víctimas, una segunda grúa de construcción se derrumbó sobre una carretera en la provincia de Samut Sakhon, a las afueras de Bangkok, causando al menos dos… pic.twitter.com/4Z0ntcySmo — Tabasco HOY (@TabascoHOY) January 15, 2026

Finaliza búsqueda

La búsqueda de sobrevivientes del descarrilamiento del tren de ayer ha finalizado.

Tres viajeros que figuraban como desaparecidos aparentemente se bajaron del tren antes del incidente, informaron las autoridades.

Se estima que había 171 personas a bordo de los tres coches del tren. Cerca de 70 resultaron heridas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur indicó que un hombre surcoreano de aproximadamente 30 años se encontraba entre los fallecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia anunció el jueves que un ciudadano alemán también había muerto en el siniestro.

Ruta de Beijing

La sección del proyecto ferroviario de alta velocidad en la que ocurrió el incidente está asociada con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

Estas acciones están vinculadas al plan para conectar China con el sudeste asiático.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planeada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, resultando en la muerte de tres trabajadores.

Anan Phonimdaeng se presenta como el gobernador interino de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia.

Italthai

Él declaró que el contratista del proyecto es Italian-Thai Development, con una empresa china encargada del diseño y la supervisión de la construcción.

El ministro de Transporte, Phiphat, señaló que Italthai también actuó como el contratista principal en el proyecto de la autopista donde sucedió el accidente de este jueves.

Italthai emitió comunicados similares brindando condolencias y apoyo en la recuperación e investigaciones en respuesta a ambos incidentes.

Italthai también fue el co-líder del contrato del Edificio de Auditoría del Estado en Bangkok que colapsó durante su construcción.

#URGENTE |🚨Tailandia: una grúa cayó sobre la carretera Rama II, dejó vehículos destruidos y víctimas fatales.



🔴El incidente fue captado dede varios ángulos, mismos que muestran el caos generado en segundos.#RamaII #Tailandia #Accidente

🎥: Top_Disaster pic.twitter.com/2pCbH1lXjH — POSTA México (@PostaMexico) January 15, 2026

Colapso

Este evento ocurrió el pasado marzo, durante un fuerte terremoto, causando la muerte de aproximadamente 100 personas.

El epicentro del seísmo se localizó en Myanmar, y el derrumbe del edificio constituyó el incidente más grave en Tailandia.

Veintitrés personas y empresas han sido acusadas en ese caso, incluyendo al presidente de Italthai.

Así como al director local de la compañía China Railway No. 10, el socio de la empresa conjunta del proyecto.

🚨 Tragedia en Tailandia

Otra grúa se desplomó sobre una carretera, dejando al menos 2 personas fallecidas.

Este accidente ocurre apenas un día después de otro colapso de grúa que provocó la muerte de 32 pasajeros en un tren.



La población exige respuestas y mayor seguridad… pic.twitter.com/RI0fqigCy3 — Antena Noticias (@antenanoticias) January 15, 2026

Cargos

Los cargos incluyen negligencia profesional que causó la muerte y falsificación de documentos.

La involucración de compañías chinas en estos proyectos ha despertado interés.

Así como la participación de Italthai y las compañías chinas en la edificación de diversos tramos de carreteras.

Se han producido varios incidentes relacionados, algunos de ellos mortales, en torno y dentro de la ciudad de Bangkok.