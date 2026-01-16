Colapso de segunda grúa en Tailandia: dos fallecidos

Una grúa que se derrumbó en la provincia de Samut Sakhon, Tailandia, sumándose al colapso de otra grúa sobre un tren
Regeneración, 15 de enero 2026– Una grúa de construcción se vino abajo sobre una carretera elevada cerca de Bangkok, causando la muerte de dos personas el jueves, un día después de que otra grúa se precipitara sobre un tren que estaba en movimiento en el noreste de Tailandia, lo que resultó en la muerte de 32 personas.
Contratos cancelados
Los dos trágicos incidentes hicieron que el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, anunciara que cancelaría los contratos de los contratistas implicados.
Los trabajos en una expansión de la autopista Rama 2 han sido notorios por los accidentes de construcción, algunos de los cuales han sido mortales.
La grúa se colapsó por la mañana en la provincia de Samut Sakhon, aplastando a dos vehículos en los restos.
El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, comunicó que dos personas habían perdido la vida.
Finaliza búsqueda
La búsqueda de sobrevivientes del descarrilamiento del tren de ayer ha finalizado.
Tres viajeros que figuraban como desaparecidos aparentemente se bajaron del tren antes del incidente, informaron las autoridades.
Se estima que había 171 personas a bordo de los tres coches del tren. Cerca de 70 resultaron heridas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur indicó que un hombre surcoreano de aproximadamente 30 años se encontraba entre los fallecidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia anunció el jueves que un ciudadano alemán también había muerto en el siniestro.
Ruta de Beijing
La sección del proyecto ferroviario de alta velocidad en la que ocurrió el incidente está asociada con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.
Estas acciones están vinculadas al plan para conectar China con el sudeste asiático.
En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planeada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, resultando en la muerte de tres trabajadores.
Anan Phonimdaeng se presenta como el gobernador interino de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia.
Italthai
Él declaró que el contratista del proyecto es Italian-Thai Development, con una empresa china encargada del diseño y la supervisión de la construcción.
El ministro de Transporte, Phiphat, señaló que Italthai también actuó como el contratista principal en el proyecto de la autopista donde sucedió el accidente de este jueves.
Italthai emitió comunicados similares brindando condolencias y apoyo en la recuperación e investigaciones en respuesta a ambos incidentes.
Italthai también fue el co-líder del contrato del Edificio de Auditoría del Estado en Bangkok que colapsó durante su construcción.
Colapso
Este evento ocurrió el pasado marzo, durante un fuerte terremoto, causando la muerte de aproximadamente 100 personas.
El epicentro del seísmo se localizó en Myanmar, y el derrumbe del edificio constituyó el incidente más grave en Tailandia.
Veintitrés personas y empresas han sido acusadas en ese caso, incluyendo al presidente de Italthai.
Así como al director local de la compañía China Railway No. 10, el socio de la empresa conjunta del proyecto.
Cargos
Los cargos incluyen negligencia profesional que causó la muerte y falsificación de documentos.
La involucración de compañías chinas en estos proyectos ha despertado interés.
Así como la participación de Italthai y las compañías chinas en la edificación de diversos tramos de carreteras.
Se han producido varios incidentes relacionados, algunos de ellos mortales, en torno y dentro de la ciudad de Bangkok.