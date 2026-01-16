Frío: Potente masa polar alerta Protección Civil

Ingreso de frente frío 29 por el norte y noreste. Ambiente gélido incluso en el Valle de México. Esmeradas precauciones y autocuidado

Regeneración, 16 de enero de 2025. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), emite un llamado a la población para mantener las medidas de autocuidado ante el pronóstico meteorológico previsto para las próximas 48 horas.

Frío

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde de este viernes ingresará el Frente Frío Número 29 por el norte y noreste de México.

Cabe destacar que Protección Civil indica un desplazamiento rápido del frío durante el fin de semana por el territorio nacional.

Esto impulsado, «por una potente masa de aire polar que generará un marcado descenso de temperatura, lluvias intensas y vientos severos en algunas regiones del país».

En la alerta el organismo precisó que la masa de aire polar asociada al frente ocasionará un ambiente de muy frío a gélido.

Asimismo, acompañado de bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de dichas regiones y en el Valle de México.

Sin embargo, se apunta que en el sureste de la República Mexicana y la Península de Yucatán prevalecerá un ambiente de fresco a templado.

Destaca

Al tiempo que Protección Civil destacó que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Además de que las temperaturas gélidas propician el congelamiento de la carpeta asfáltica.

Para la madrugada del sábado 17, se prevén temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y, San Luis Potosí.

Junto con ellos, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Norte

Durante la noche de ese día se espera un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para el domingo, este fenómeno abarcará el resto del litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, y propiciará la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Las condiciones de frío intenso persistirán durante la madrugada del domingo 18, registrándose nuevamente temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en las zonas serranas.

Dichas zonas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el transcurso del día se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Técnica

Ante este escenario, la CNPC recomienda a la ciudadanía a vestirse en capas utilizando la técnica de la cebolla.

Esto, con ropa de algodón o lana, proteger rostro y cabeza para evitar la entrada de aire frío a los pulmones y la pérdida de calor.

Así como consumir frutas y verduras ricas en vitamina C. En caso de utilizar calentadores de gas o leña, se debe mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

E insiste en apagarlos obligatoriamente antes de dormir.

Para quienes transiten por carreteras y vialidades, se recomienda extrema precaución ante la niebla y el posible congelamiento del asfalto. Esto es, encendiendo luces de niebla y reduciendo la velocidad.

Debido a los vientos fuertes, se sugiere asegurar objetos como macetas o lonas que puedan caer.

E incluso, alejarse de árboles, muros en mal estado o cables de electricidad.

La CNPC mantiene comunicación permanente con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y mantenerse informado a través de las cuentas oficiales @CNPCmx y SMN.