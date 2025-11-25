Compromiso Nacional por vida, felicidad y respeto a mujeres

Sheinbaum, Jefa Clara, gobernadoras y gobernadores lanzan 10 acciones para erradicar la violencia contra niñas y mujeres en México

Regeneración, 25 de noviembre de 2025. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la presidenta Sheinbaum encabezó la firma de un compromiso nacional de 10 puntos.

Esto, junto a todas las gobernadoras y gobernadores, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Se trata del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, que consta de 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres.

Sheinbaum

La Presidenta destacó que estas acciones son para apoyar, defender a las mujeres y decirles que no están solas.

Además de que se homologarán las leyes en cada una de las entidades para tipificar el delito de abuso sexual y se difundirá una campaña nacional para promover un cambio cultural.

“Pienso que el esfuerzo que estamos haciendo ahora, con todos los gobernadores y gobernadoras y la jefa de Gobierno, es muy importante».

«El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito, y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales, Estatales, de la Ciudad de México y Federal, eso es lo primero».

Pero «segundo, también debe de haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres».

De tal manera que «cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas”.

Así dijo Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Acciones

Detalló que las 10 acciones son:

Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural.

Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual”.

En coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada: Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento.

Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc.

Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres.

Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas.

Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género.

Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres.

Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio.

A través de un enlace a la conferencia matutina, las gobernadoras y gobernadores refrendaron su compromiso a favor de las políticas de apoyo a las mujeres.

Secretaria

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que todos los niveles de gobierno trabajan para transformar la vida de las mujeres.

Por ello informó que, como parte del Plan Integral Contra el Abuso Sexual. 22 entidades tienen la iniciativa inscrita en el Congreso para la modificación en el tipo penal del abuso sexual.

De las cuales una ya tiene la aprobación en comisiones, mientras que 10 presentan hoy la iniciativa.

Además, se crea la plataforma de capacitación Punto Género con las Fiscalías estatales, en la que se impartirán cursos y talleres.

Se impulsan también campañas en redes sociales, medios impresos, en televisión y radio. Esto, para la concientización contra el abuso sexual y un llamado a la acción para los hombres.

Legisladoras

La diputada federal, Anais Miriam Burgos Hernández, informó que para la homologación de delito de abuso sexual se creó la Alianza de Xicoténcatl.

Cuyo objetivo es que todas las leyes sean iguales en el país para la protección de mujeres, niñas y adolescentes y con ello garantizar la igualdad sustantiva.

A su vez, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, enfatizó necesario tipificar la violencia.

Así como la investigación como feminicidio de toda muerte violenta de mujeres.

La representante de ONU Mujeres México, Moni Pizani Orsini, señaló que hoy México envía un mensaje al mundo:

“Ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres”. Por ello, aseguró que ONU Mujeres, seguirá acompañando los esfuerzos del Gobierno de México.

Lo anterior, para que cada calle, escuela, casa y espacios digitales sean territorios de libertad y dignidad para las mujeres.

Ingrid

La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, informó que los ejes de los 16 días de activismo son:

Difusión, sensibilización y concientización con campañas, producción de materiales audiovisuales y mensajes institucionales.

Activación comunitaria con eventos culturales, caminatas, rodadas que promuevan la apropiación del espacio.

Fortalecimiento institucional de servidores públicos.

Reflexión, análisis y discusión con foros, conversatorios y mesas de diálogo; y Procesos formativos con talleres, capacitaciones e iniciativas en escuelas.