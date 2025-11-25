Desestiman caso contra exdirector del FBI y la fiscal de Nueva York

Duro golpe a los procesos por venganza política de Donald Trump: Colapsan los casos contra James Comey y Letitia James

Regeneración, 25 de noviembre 2025– Un juez federal desestimó las causas penales contra James Comey y Letitia James, dictaminando que el fiscal fue designado ilegalmente, lo que asesta un duro golpe a los esfuerzos de Trump por acusar a sus rivales políticos.

Juez

El juez calificó las acusaciones como un uso ilegal del poder ejecutivo.

Un juez federal desestimó las causas penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Esto representa un revés significativo para el intento del presidente Donald Trump de procesar a rivales políticos de alto perfil.

El juez de distrito Cameron Currie desestimó ambas acusaciones formales tras dictaminar que el fiscal que presentó los cargos fue nombrado ilegalmente.

Lindsey Halligan, la fiscal federal interina que dirigió los casos, fue descrita por el juez como «una exasesora de la Casa Blanca sin experiencia previa en la fiscalía».

The other branches of government are finally waking up.



Republicans in Congress voted for my bill with @RepThomasMassie to release the Epstein files defying Trump.



Judges dismissed the charges against Comey and James. pic.twitter.com/yiqVBdsp13 — Ro Khanna (@RoKhanna) November 25, 2025

Ley federal

Según la ley federal, los fiscales de alto rango deben ser confirmados por el Senado, y no pueden haber dos nombramientos interinos consecutivos.

«Todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la Sra. Halligan, incluyendo la obtención y firma…

…del escrito de acusación del Sr. Comey, constituyeron un ejercicio ilícito del poder ejecutivo», escribió Currie.

«Y dado que la Sra. Halligan carecía de autoridad legal para presentar el escrito de acusación, concederé la moción del Sr. Comey y desestimaré el escrito de acusación sin perjuicio».

What a TOTAL FUCKING DISASTER for the pedophile president and his corrupt and incompetent AG Pam Bondi. Trump's malicious prosecutions of James Comey and Letitia James have been dismissed. The set of Fox News resembles a funeral. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/kbM9pN6neL — Bill Madden (@maddenifico) November 24, 2025

Decisión

Emitió una decisión similar en el caso de James. La decisión deja abierta la posibilidad de volver a presentar cargos, aunque es posible que el plazo de prescripción del caso Comey ya haya expirado.

Comey, de 64 años, fue acusado en septiembre de realizar declaraciones falsas al Congreso y obstruir un procedimiento legislativo.

James, de 67 años, quien lideró con éxito el caso de fraude civil contra Trump, enfrentó cargos de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución financiera.

Las acusaciones se produjeron después de que Erik Siebert, fiscal federal interino del Distrito Este de Virginia, renunciara.

BREAKING: James Comey just released a scathing statement against Donald Trump after then malicious case brought against him by Trump was thrown out. pic.twitter.com/jdWb5XURch — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 24, 2025

Ausencia de pruebas

Declaró a altos funcionarios del Departamento de Justicia que no existían pruebas que sustentaran los cargos.

La fiscal general Pam Bondi lo reemplazó por Halligan, quien prosiguió con los procesos.

Comey celebró el fallo, calificando el caso de «basado en la malevolencia y la incompetencia».

Afirmó que la desestimación subrayaba que un presidente no puede «utilizar el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos».

James también celebró el resultado, calificando las acusaciones de infundadas.

Apelación

La Casa Blanca dijo que el Departamento de Justicia apelará, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que Comey debería «frenar su vuelta de la victoria».

Los casos forman parte de una iniciativa más amplia de Trump desde que asumió el cargo en enero para perseguir a sus críticos y supuestos enemigos.

Incluyendo al exasesor de seguridad nacional John Bolton, quien enfrenta cargos por presunto manejo indebido de información clasificada.

El Pentágono también confirmó el lunes que está considerando un juicio militar contra el senador demócrata y exastronauta Mark Kelly.

Esto, tras la publicación de un video en el que instaba a las tropas a desobedecer órdenes ilegales.