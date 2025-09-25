Condenan al expresidente Sarkozy a cinco años de prisión

Libia, aún bajo el gobierno de Gadafi, estuvo detrás de un fuerte financiamiento a la campaña de Sarkozy señalan tribunales

Regeneración, 25 de septiembre 2025– Un tribunal de París condenó al expresidente francés Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión y dijo que deberá ir a prisión incluso si apela, tras declararlo culpable en el juicio por financiamiento de Libia.

El tribunal señaló que la fecha de su encarcelamiento se decidirá más adelante.

Evita así al hombre de 70 años la humillación de ser escoltado fuera de la sala por agentes de policía y llevado directamente a la cárcel.

#Sarkozy, expresidente de #Francia, fue condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita en el caso de financiación libia de su campaña de 2007.



Absuelto del cargo de corrupción, suma ya tres condenas judiciales.pic.twitter.com/jw4e42mPxy — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) September 25, 2025

Tribunal

El tribunal halló culpable a Sarkozy de asociación delictiva en un complot entre 2005 y 2007 para financiar su campaña con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos.

Sin embargo, lo absolvió de otros tres cargos, incluidos corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

El tribunal también declaró culpables de asociación criminal a dos de los colaboradores más cercanos de Sarkozy:

Los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux, pero igualmente los absolvió de otros cargos.

Fallo

En general, el fallo sugiere que el tribunal consideró que conspiraron para buscar financiamiento libio para la campaña de Sarkozy en 2007.

Nicolas Sarkozy tras ser condenado a 5 años de cárcel: "No han encontrado financiación ni corrupción. (…) Estoy condenado por, presuntamente, dejar que mis colaboradores tuviesen la idea de una financiación ilegal de mi campaña".



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/SoaQj55Neu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 25, 2025

Los jueces no estaban convencidos de que el propio líder conservador estuviera directamente involucrado en la obtención de ese financiamiento.

O que dinero libio terminara siendo utilizado en su campaña.

Jueza

La jueza principal dijo que Sarkozy permitió que sus colaboradores cercanos contactaran a las autoridades libias…

…“para obtener o intentar obtener apoyo financiero en Libia con el propósito de asegurar el financiamiento de la campaña”.

🔴 #NoticiasAhora | Condenado a cinco años de prisión el expresidente Sarkozy por asociación ilícita en un caso de financiación con dinero libio.



📺 Sintoniza la #EmisiónMeridiana: https://t.co/q9D5I7H6Xj pic.twitter.com/hHktVirSxj — VPItv (@VPITV) September 25, 2025

Con el veredicto, Sarkozy, de 70 años, se convierte en el primer expresidente de Francia en ser declarado culpable de aceptar fondos extranjeros ilegales para ganar el cargo.

Sarkozy, elegido en 2007, perdió la reelección en 2012.

Negó cualquier delito durante un juicio en el que también estuvieron implicados 11 coacusados, incluidos tres exministros.

Presunto financiamiento de Libia

En 2011, una agencia de noticias libia y el propio Gadhafi dijeron que el Estado libio había canalizado millones de euros a la campaña de Sarkozy de 2007.

En 2012, el medio francés Mediapart publicó un memorando de inteligencia libio que hacía referencia a un financiamiento de 50 millones de euros.

#ÚLTIMAHORA | Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña de 2007. pic.twitter.com/3LrEcnKzqN — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 25, 2025

Sarkozy denunció el documento como una falsificación y demandó por difamación.

El tribunal dictaminó este jueves que “ahora parece más probable que este documento sea una falsificación”.

Coacusados

Takieddine, quien era uno de los coacusados, murió el martes pasado en Beirut. Tenía 75 años. Había huido al Líbano en 2020 y no asistió al juicio.

Los fiscales alegaron que Sarkozy se había beneficiado a sabiendas de que era un “pacto de corrupción” con el gobierno de Gadhafi.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de cárcel por asociación de malhechores con el fin de obtener financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña de 2007, la que le condujo al Elíseo. (Efe) pic.twitter.com/wyv7wFRtoI — MiOriente (@MiOriente) September 25, 2025

El dictador libio de larga data fue derrocado y asesinado en un levantamiento en 2011, lo que puso fin a su gobierno de cuatro décadas en el país norteafricano.

Sarkozy denunció un “complot”

El juicio arrojó luz sobre las conversaciones de Francia con Libia en 2000, cuando Gadhafi buscaba restablecer diplomacia con Occidente.

Nicolas #Sarkozy condamné à cinq ans de prison 🤓✨🩵 pic.twitter.com/1O7wjlBS0H — Farah RK (@FarahRrK) September 25, 2025

Antes de eso, Libia era considerada un Estado paria.

Sarkozy ha rechazado las acusaciones por considerar que están motivadas políticamente y basadas en pruebas falsas.

Durante el juicio, denunció un “complot” que, según él, fue orquestado por “mentirosos y estafadores”, incluido el “clan Gadhafi”.

Gadhafi

Sugirió que las acusaciones eran una represalia por su llamado —como presidente de Francia— a la destitución de Gadhafi.

#ElCalentao🥘🇫🇷 El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita en un caso de financiación con dinero libio.



⚖️ Aunque apele la decisión, la sentencia contempla su ingreso a prisión. Sarkozy fue absuelto de los cargos de… pic.twitter.com/XjJ6DtKL3K — Señal Colombia (@SenalColombia) September 25, 2025

Sarkozy fue uno de los primeros en impulsar la intervención militar en Libia en 2011, cuando las protestas de la Primavera Árabe sacudieron el mundo.

“¿Qué credibilidad puede dársele a tales declaraciones marcadas por el sello de la venganza?”, preguntó Sarkozy durante el juicio.

Privado de la Legión de Honor

En junio, Sarkozy fue despojado de su medalla de la Legión de Honor —el mayor galardón de Francia— tras su condena en otro caso judicial.

Anteriormente, fue declarado culpable de corrupción por intentar sobornar a un magistrado, en 2014. Un caso legal en el que estaba implicado.

ÚLTIMA HORA: Sarkozy condenado: la justicia francesa le halla culpable por la trama de fondos libios pic.twitter.com/86cS4btQ68 — Negocios TV (@negocios_tv) September 25, 2025

Sarkozy fue condenado a llevar un brazalete electrónico de vigilancia durante un año.

Libertad condicional

Se le concedió libertad condicional en mayo debido a su edad, lo que le permitió quitarse el brazalete después de haberlo llevado poco más de tres meses.

En otro caso del año pasado, Sarkozy fue condenado por financiamiento ilegal de campaña en su fallido intento de reelección en 2012.

Se le acusó de haber gastado casi el doble del monto legal máximo y fue sentenciado a un año de prisión.

Sarkozy ha negado las acusaciones. Ha apelado ese veredicto ante el Tribunal de Casación, y esa apelación está pendiente.