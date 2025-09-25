Venezuela registra 10 sismos y 21 réplicas en 7 horas

En atención a enjambre sísmico Venezuela desplegó sistema de protección civil en todo el país. No se reportan daños o víctimas

Regeneración, 25 de septiembre 2025– La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que se desplegaron organismos de seguridad en todo el país después de que se registraran 10 sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas.

«Felizmente no se han reportado pérdidas humanas, pero el presidente Nicolás Maduro, en atención de este enjambre sísmico…

…ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país», dijo Rodríguez en un contacto con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

🔴 #ÚLTIMAHORA



🇻🇪Vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció un balance de la situación por los sismos registrados en el país



🗣"En total hemos tenido 21 réplicas y diez sismos. El presidente Nicolás Maduro está en coordinación con todos los gobernadores y alcaldes del país" pic.twitter.com/dKfuN58X2n — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) September 25, 2025

La vicepresidenta indicó que se han movilizado funcionarios de los organismos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Sismos

Imágenes de como se percibió uno de los fuertes sismos (M6.2 y M6.3) #temblor en #Zulia Venezuela 🇻🇪



Reportan continúan las réplicas #Earthquake #sismo

Vía @rogeliosuarez pic.twitter.com/FbqeR4BZ87 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 25, 2025

«Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos», agregó Rodríguez.

Añadió que está «activa una falla tectónica en el occidente del país».

Un sismo de magnitud 6,3 se sintió en la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela.

Así como en Caracas, después de varios registrados previamente, uno de ellos de magnitud 5,4 reportado horas antes por autoridades de ese país.

Un vídeo de una cámara de seguridad en Maracaibo, captó el momento del fuerte sismo de 6.4 que sacudió anoche en Venezuela. Una vivienda colapsó, pero afortunadamente no había nadie en su interior. #Temblor pic.twitter.com/11y7Pr9mrg — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) September 25, 2025

Informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

Movimiento telúrico

El organismo indicó que el movimiento telúrico fue de profundidad superficial con epicentro en la localidad de Mene Grande, en el estado Zulia.

Igualmente, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró este sismo de magnitud 6.0 con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia.

Más temprano, el organismo informó de un sismo de magnitud 5,4 que sacudió la misma zona del país sudamericano.

Reportes

Usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, informó que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras:

Hospitales, iglesias y puentes, tras el sismo de magnitud 5,4.

Protocolos de emergencia

🇻🇪#AHORA – Comportamiento inusual de las aves, tras fuerte Sismo de magnitud 7.2 en Zulia Venezuela.pic.twitter.com/UqZUw2sknG — DatoWorld (@DatosAme24) September 25, 2025

El Gobierno de Venezuela evalúa daños y mantiene los protocolos de emergencia en todo el país, sin ofrecer, hasta ahora, un balance general sobre las afectaciones.

A través de Instagram, Protección Civil indicó que sus funcionarios se «encuentran monitoreando constantemente…

…y evaluando de forma exhaustiva la situación en varias zonas del país, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y coordinar acciones preventivas».

#Mundo | Cadena de sismos sacudió a Venezuela. Hasta el momento se han presentado al menos 11 réplicas del temblor inicial.



Ampliación >>> https://t.co/8k16SZ2GhK pic.twitter.com/jlBhaYtLoQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 25, 2025

«El Gobierno nacional, con las autoridades regionales, se mantiene en comunicación con las comunidades, y hace un llamado a la tranquilidad», añadió.

Por su parte, el gobernador del estado Mérida (oeste), Arnaldo Sánchez, aseguró que «todos los cuerpos de seguridad, prevención y riesgos están activos en el territorio regional».

Llamó a mantener la calma, según un audio compartido en su cuenta de Instagram. No ofreció un balance tras los sismos.