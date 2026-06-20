Golpe al Narcotráfico en Sinaloa: Desmantelan Laboratorio

Autoridades federales desmantelaron en Cosalá un laboratorio capaz de producir 13 toneladas de metanfetamina mensuales

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Elementos de la Secretaría de Marina localizaron un complejo clandestino dedicado a la producción de sustancias sintéticas en Cosalá.

Las instalaciones estaban presuntamente bajo el control de la facción conocida como La Mayiza del cártel de Sinaloa.

Este despliegue contó con la colaboración directa de la Fiscalía General de la República.

El sitio fue hallado específicamente en el poblado rural de Los Cedritos.

En consecuencia, el equipo de fuerzas federales ejecutó una maniobra táctica para asegurar el perímetro de manera inmediata.

Los efectivos lograron incautar cientos de kilogramos de droga procesada lista para su distribución comercial.

Las autoridades neutralizaron este centro de producción para debilitar las capacidades financieras de los grupos delictivos.

La intervención marca un precedente relevante en la vigilancia de zonas serranas dentro del estado.

Insumos y maquinaria para la producción ilícita

Dentro del recinto, las fuerzas navales confiscaron un cargamento masivo de precursores químicos y materiales industriales diversos.

Se contabilizaron dos mil trescientos litros de químicos líquidos y cientos de litros de ácidos esenciales.

Asimismo, se aseguraron miles de kilogramos de sustancias de uso dual destinadas a la síntesis ilícita.

El equipo técnico encontrado permite dimensionar la magnitud de las operaciones instaladas en dicho punto.

Para impedir la reactivación del sitio, el personal destruyó el equipo especializado localizado durante el registro minucioso.

Se inutilizaron centrifugadoras, quemadores, decenas de tinas y múltiples contenedores empleados para la fabricación constante.

La destrucción de esta infraestructura impide el uso posterior de los instrumentos para fines criminales.

El material fue catalogado conforme a los protocolos legales vigentes tras ser inhabilitado completamente.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones simultáneas que permitieron detener a 11 integrantes de células delictivas generadoras… pic.twitter.com/3PHnTCUHq6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 15, 2026

Impacto económico para las organizaciones criminales

La Secretaría de Marina informó sobre el impacto directo de esta acción en la economía de los grupos delictivos.

La institución naval precisó que «se evitó la producción de aproximadamente 17 mil 500 dosis de droga» en la región.

Esta cifra refleja un golpe sustancial contra el flujo de sustancias ilegales que circula actualmente.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo para inhibir otras posibles fuentes de suministro clandestino.

Por otro lado, el daño financiero calculado por los órganos de inteligencia resulta significativo para las facciones operativas.

Se estima una afectación económica superior a los 175 millones 967 mil pesos tras la intervención efectuada.

El gabinete de seguridad busca erradicar sistemáticamente los centros de producción en la zona serrana.

Estos resultados fortalecen las acciones de inteligencia contra el tráfico de drogas sintéticas en el país.