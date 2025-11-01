Legislativo Querétaro: En comisiones rechazan despenalizar aborto

Correa Sada, secretario de la comisión, sostuvo que “el bien jurídico protegido al tipificar el delito del aborto es la vida”

Regeneración, 31 de octubre 2025– La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen en sentido de rechazo a la iniciativa que buscaba reformar los artículos 136, 137, 138, 139 y 142 del Código Penal del Estado, con el fin de despenalizar el aborto.

Y otra vez, #Querétaro da de qué hablar. Las mismas piltrafas de @ecsada1 y @memovegamx que se robaron las urnas en el congreso local, desecharon la despenalización del aborto en Querétaro.



Con lujo de violencia. Y @kikemireles Diciendo que somos “machitos” @catrina_nortena pic.twitter.com/kifRcWhyXu — Felipe Samayoa (@Negro828) October 31, 2025

Sesión

En la sesión, celebrada el 30 de octubre de 2025, participaron los diputados Guillermo Vega Guerrero (presidente);

Enrique Correa Sada (secretario) y Homero Barrera McDonald (integrante), quienes votaron dos a favor del rechazo y uno en abstención.

El diputado Homero Barrera explicó que su voto se debió a que no tuvo acceso previo al contenido del dictamen, lo que consideró una limitante a su derecho de deliberación:

Abstención

“Me tengo que excusar de la votación y votar en sentido de abstención, porque no se me permitió conocer el tema a discutir ni se nos hizo llegar el dictamen de manera formal”;

Señaló el legislador, quien además exhortó a sus colegas a abrir el debate a la ciudadanía.

“Las mujeres no se merecen que tres hombres decidan sobre el cuerpo de todas las mujeres”, añadió.

¿Recuerdan a @ecsada1 el diputado que robó boletas en el congreso de Querétaro? Ahora se burla de los colectivos feministas al haber votado y mayoriteado con el PAN el dictamen para rechazar la interrupción del embarazo en Querétaro. pic.twitter.com/8y3lpECBfD — Ivan Adair ☀️ (@Ivan_Adair_) October 30, 2025

Durante la sesión estuvieron presentes diputadas y diputados de distintas fracciones legislativas.

Además de la senadora Beatriz Robles, representantes de colectivas feministas y organizaciones provida, así como ciudadanía que expresó posturas encontradas sobre el tema.

Secretario

El secretario de la comisión, Enrique Correa Sada, al leer los considerandos del dictamen, sostuvo que “el bien jurídico protegido al tipificar el delito del aborto es la vida”.

#ÚltimaHora #Querétaro

Un grupo de mujeres feministas irrumpió en el Congreso local, esto mientras se discutía el dictamen sobre la interrupción legal del embarazo. Pese a lo anterior, los diputados @memovegamx y @ecsada1, del PAN, votaron a favor del dictamen, mientras que el… pic.twitter.com/KMWbLlCWcM — La Informacion Ahora IAMx (@La_IAMx) October 30, 2025

Por lo que —afirmó— la propuesta de despenalización “genera un agravio irreparable en contra del bien jurídico tutelado”.

Con este resultado, la comisión propone al pleno de la LXI Legislatura aprobar el dictamen en sentido de rechazo.

Tipificación

Esto implicaría mantener sin cambios la tipificación del aborto dentro de los delitos contra la vida y la salud personal en Querétaro.

"Una disculpa a las mujeres de Querétaro": El diputado @homerobmcd lamenta que la discusión sobre el dictamen para despenalizar el aborto haya terminado en promoción del nuevo PAN por parte de los diputados @ecsada1 y @memovegamx. 👇



Presentación completa aquí:… pic.twitter.com/97gm49utEm — La Informacion Ahora IAMx (@La_IAMx) October 31, 2025

La iniciativa aún será turnada al pleno para su discusión final.

Los grupos parlamentarios definirán la postura institucional del Congreso local sobre la despenalización.