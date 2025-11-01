Ley Monse: Veracruz castigará a familiares por encubrir feminicidas

El Congreso del Estado aprobó la llamada «Ley Monse». Cierra vacíos legales tras el caso de Montserrat Bendimes.

Regeneración, 31 de octubre de 2025.– La impunidad tiene un nuevo obstáculo en Veracruz, con la Ley Monse se reforma el Código Penal para castigar el encubrimiento. Se elimina así una antigua excusa legal.

El Caso que Impulsó la Ley

Esta histórica modificación tiene nombre y apellido: Montserrat Bendimes Roldán. De hecho, el feminicidio de Monse, de tan solo 20 años, indignó a México.

El suceso ocurrió en abril de 2021 en Boca del Río. Su expareja, Marlon «N», la golpeó brutalmente. La joven permaneció seis días conectada a máquinas. Lamentablemente, las graves lesiones resultaron fatales.

El presunto feminicida huyó, auxiliado por sus propios padres. Los padres de Marlon Botas, supuestos cómplices, fueron detenidos después.

No obstante, un juez federal los liberó en julio de 2023. Este hecho evidenció la urgencia de cambiar la ley.

¡¡Hoy fue presentada!! La iniciativa de la #LeyMonse surgió del caso de Monserrat Bendimes, quien fue golpeada hasta la muerte por Marlon Botas, encubierto por sus familiares y amigos.

Conoce más sobre la #LeyMonse.

Ojalá sea ley para muchos más estados de la República. pic.twitter.com/XO7W0DPJ73 — Luna Paramédico en Bici 🖤 (@Moon69v) June 3, 2022

Un Cambio con Cifras Detalladas

La Ley Monse modifica dos artículos clave. Se cambiaron los artículos 26 y 345 del Código Penal estatal. La reforma elimina la exención de responsabilidad penal por vínculos de afecto.

La aprobación se logró con 39 votos a favor y ninguno en contra. Por consiguiente, los familiares o allegados ya no podrán encubrir delitos graves. Estos incluyen feminicidio, homicidio, violación y pederastia.

Implicaciones para la Justicia

Anteriormente, entidades como Morelos, Oaxaca y Ciudad de México ya contaban con una legislación similar. La Ley Monse podría servir de modelo legal a otras entidades. Chihuahua y Jalisco tienen ya iniciativas planteadas.