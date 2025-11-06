EE.UU: Cierre gubernamental más largo en la historia

Controladores aéreos sin sueldo, vuelos retrasados, reducción de apoyo alimenticio, son algunas consecuencias del cierre

Regeneración, 6 de noviembre 2025– El cierre del gobierno estadounidense, de 37 días, es el más largo de la historia de Estados Unidos. Los dos cierres más largos se han producido bajo la presidencia de Trump, siendo 35 días el récord de su primer mandato en 2019.

Sin acuerdo

Legisladores republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo para encontrar una solución de financiación para el gobierno.

Mientras tanto, las consecuencias del cierre del gobierno se agravan:

Los fondos del programa SNAP se agotaron durante el fin de semana y los vuelos sufren retrasos en todo el país debido a la escasez de controladores aéreos.

El líder republicano John Thune, continúa buscando una manera de reabrir el gobierno, mientras que los demócratas se reunieron nuevamente en privado el jueves.

Democrats have snarled air traffic. They’ve damaged small businesses. They’ve left federal workers in line at food banks. They’ve jeopardized food assistance for 40 million Americans.



Are they satisfied now?



It’s time to open the government. pic.twitter.com/wfGqJTShiX — Leader John Thune (@LeaderJohnThune) November 5, 2025

«Esperemos que salgan de allí con 10 o más personas dispuestas a votar a favor de la apertura del gobierno.

Ya veremos», dijo Thune a los periodistas después de abrir el debate el jueves por la mañana.

Thune ha insinuado que los senadores podrían trabajar durante el fin de semana, dependiendo del progreso en la cámara alta.

«Si hay alguna manera de votar, ya sea hoy, mañana o el sábado, nos quedaremos y lo haremos», dijo Thune.

«Si la extrema izquierda gana y los demócratas se atrincheran, entonces no sé. Ya veremos».

SNAP se pagará al 65%

En un documento presentado anoche, el USDA informó a un juez federal que inicialmente había calculado mal los beneficios del SNAP…

…que se pagarían si se agotaran los 4.650 millones de dólares restantes del fondo de contingencia del programa.

«El USDA realizó análisis adicionales y determinó que las asignaciones máximas solo necesitan reducirse en un 35%, en lugar de un 50%»;

Dijo el funcionario de la agencia, Patrick Penn, en una declaración jurada.

By refusing to fully fund SNAP, Trump is using hunger as a bargaining chip.



He needs to reverse course and provide SNAP in full so millions of Americans don’t have to wonder where their next meal will come from.



Watch for the hearing today and another court order soon. pic.twitter.com/pt8NSFxRdM — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) November 6, 2025

Esto significa que las prestaciones se abonarán al 65% del importe habitual de noviembre, no al 50%.

El error también fue detectado por los defensores que han demandado a la administración Trump, quienes lo señalaron en su propia presentación ante el tribunal el martes por la noche.

Reunión de demócratas

Se espera que los demócratas del Senado se reúnan a puerta cerrada el jueves, el día 37 del cierre del gobierno.

Los demócratas se reunirán para un almuerzo de asamblea organizado por el líder de la minoría, Chuck Schumer, según confirmó un asesor a ABC News.

Se prevé que el cierre parcial del gobierno sea un tema central de esas discusiones.

Un almuerzo similar organizado por los demócratas el martes duró casi tres horas, mientras intentaban encontrar una estrategia para seguir adelante.

Seguridad aérea

Un trabajador de la FAA afirma que la seguridad aérea se está viendo comprometida a medida que se prolonga el cierre del gobierno.

Cleverson Schmidt es técnico de radar de la FAA en Dulles y representante sindical.

Es padre y veterano. Afirma que el impacto del cierre es doble: supone una presión tanto para su familia como para la seguridad aérea.

«Es aterrador y estresante», dijo Schmidt. «Tengo una familia que depende de mí. Tengo una esposa que trabaja a tiempo parcial.

Tiene problemas de salud. Tengo un hijo de 15 años que depende de mí».

Schmidt afirmó que mantenerse alerta es fundamental en su trabajo.

Técnico de radar

Como técnico de radar, explicó que son la «voz, las radios y los ojos a través de los visores» de los controladores aéreos.

«Son capaces de predecir las condiciones meteorológicas», dijo. «Los aviones aterrizan con seguridad gracias a nuestras pistas de aterrizaje».

Pero Schmidt afirmó que la paciencia se está agotando, ya que los empleados no están cobrando.

«Deseamos mantenernos alerta; queremos hacerlo y tenemos toda la intención de hacerlo, pero en algún momento…

…si tengo que elegir entre mi orgullo y que mi hijo se quede sin comer o que mi esposa no pueda tomar su medicamento…

…me veré obligado a tomar esa decisión, y la inversión que la FAA y mi gobierno hicieron en mi formación se habrá perdido.»

Efecto dominó

Schmidt afirmó que la escasez de personal tiene un efecto dominó.

«Esa acumulación, ese aumento del estrés, está provocando que la gente se enferme con más frecuencia».

O simplemente que «se tome un tiempo libre, tal vez porque tienen que buscar un trabajo extra para poder alimentar a sus hijos».

«Eso supone una presión adicional para los técnicos, para otros técnicos», dijo Schmidt. «Así que se está añadiendo presión a un sistema que ya está sobrecargado».

Los problemas de personal que ya existían se han agravado exponencialmente con el cierre, dijo Schmidt. «Estamos agotados».

Al preguntarle en qué medida ese agotamiento está comprometiendo la seguridad aérea, Schmidt respondió: «Ese compromiso aumenta cada día».

Dirigiéndose a los legisladores, Schmidt dijo: «La infraestructura no es algo con lo que se deba jugar».